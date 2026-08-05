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Πώς τα πούμα μειώνουν τις συγκρούσεις αυτοκινήτων με ελάφια στις ΗΠΑ

Ο φόβος των ελαφιών για τα πούμα είναι αυτός που τα ωθεί να αποφεύγουν τους δρόμους και τις κατοικημένες περιοχές
Πούμα
Δύο νεαρά πούμα / EPA / Φωτογραφία αρχείου
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Η παρουσία των πούμα μειώνει τα τροχαία ατυχήματα μεταξύ αυτοκινήτων και ελαφιών, σύμφωνα με μία μελέτη στις ΗΠΑ.

Τα πούμα ευθύνονται που λιγόστεψαν τα τροχαία με ελάφια, υποστηρίζει η αμερικανική μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (05.08.2026).

Οι συγγραφείς της έρευνας προβάλουν αυτό το επιχείρημα για να υπερασπιστούν τα οφέλη αυτών των σαρκοφάγων ζώων για την κοινωνία.

Η μείωση του κινδύνου για τους ανθρώπους δεν οφείλεται στο γεγονός ότι τα πούμα (ή κούγκαρ, όπως αποκαλούνται συχνά) κυνηγούν τα ελάφια και τα σκοτώνουν.

Στην πραγματικότητα, ο φόβος των ελαφιών για τα πούμα είναι αυτός που τα ωθεί να αποφεύγουν τους δρόμους και τις κατοικημένες περιοχές, καθώς και να περιορίζουν τα… νυχτοπερπατήματά τους.

Σε μια αραιοκατοικημένη χερσόνησο των δυτικών ΗΠΑ, όπου διεξήχθη η μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Current Biology, οι συγκρούσεις μεταξύ οχημάτων και ελαφιών διαπιστώθηκε ότι ήταν κατά 76% λιγότερες στις ζώνες όπου κυκλοφορούν πούμα.

Περισσότερα από 1.000 πούμα σκοτώνονται κάθε χρόνο από τις αμερικανικές αρχές

Ο Τζάστιν Σουράτσι, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, εξέφρασε τη λύπη του που αυτό το όφελος για την κοινωνία δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα, όπως γίνεται για παράδειγμα με τις επιθέσεις λύκων στα βοοειδή.

«Αν δεν βάλουμε μια τιμή στις υπηρεσίες ή αν δεν τις εξηγήσουμε, δεν αναγνωρίζονται», είπε ο ερευνητής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Conservation Science Partners της Καλιφόρνιας.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα Ολυμπιακά Όρη της Πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου απομένει ένας σημαντικός αριθμός πούμα, σε αντίθεση με τις ανατολικές ΗΠΑ, από όπου έχουν εκδιωχθεί αυτά τα αιλουροειδή.

Διαπίστωσαν ότι στις ζώνες όπου ζούσαν πολλά πούμα, τα ελάφια ήταν πιο δραστήρια την ημέρα και σε παρθένες περιοχές, αλλά δεν σύχναζαν κοντά σε δρόμους. Διασταυρώνοντας τα στοιχεία με εκείνα των τροχαίων ατυχημάτων, είδαν ότι στις ζώνες των πούμα καταγράφονταν 76% λιγότερες συγκρούσεις με ελάφια.

Ο αριθμός των νεκρών ή των τραυματιών σε τροχαία θα ήταν «ειλικρινά μεγαλύτερος εάν όλα τα πούμα είχαν φύγει» από τη χερσόνησο αυτή, διαβεβαίωσε ο Σουράτσι.

Αυτού του είδους οι έρευνες βοηθούν ώστε «οι άνθρωποι να προσπαθήσουν να συμβιώσουν με τα κούγκαρ», είπε ο Μαρκ Έλμπροκ, εκ των συγγραφέων της μελέτης. Επισήμανε ότι τα αιλουροειδή αυτά κινδυνεύουν αφού μόνο στις δυτικές ΗΠΑ περισσότερα από 1.000 σκοτώνονται κάθε χρόνο από τις αρχές, μετά από επιθέσεις σε βοοειδή και άλλα εκτρεφόμενα ζώα.

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