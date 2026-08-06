Ντέμης Χασάμπης: Ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος που από το σκάκι έφτασε στο Νόμπελ Χημείας και στο «τιμόνι» της AI της Google

Ακόμα πιο ψηλά στην ιεραρχία της Alphabet και της DeepMind ανεβαίνει ο Ελληνοκύπριος Ντέμης Χασάμπης, καθώς μετά τις σαρωτικές αλλαγές που ανακοίνωσε η Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον πρόεδρος της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet.

Ο Ντέμης Χασάμπης αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google DeepMind και αναλαμβάνει πρόεδρός της, ενώ παράλληλα γίνεται επικεφαλής επιστήμονας (Chief Scientist) της Alphabet. Την ίδια στιγμή, θα συνεχίσει να ηγείται της Isomorphic Labs, της θυγατρικής που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

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Ποιος είναι ο Ντέμης Χασάμπης

Ο Sir Ντέμης Χασάμπης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1976 στο Λονδίνο. Ο πατέρας του, Κώστας Χασάπης, είναι Ελληνοκύπριος, ενώ η μητέρα του κατάγεται από τη Σιγκαπούρη και έχει κινεζικές ρίζες. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος για την ελληνική καταγωγή του και επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα.

Από πολύ μικρή ηλικία ξεχώρισε για τις ικανότητές του. Έμαθε σκάκι στα τέσσερά του χρόνια και στα 13 είχε ήδη αποκτήσει βαθμολογία Elo 2.300, φτάνοντας σε επίπεδο μετρ και εκπροσωπώντας τις εθνικές ομάδες νέων της Αγγλίας.

Από τα video games στην τεχνητή νοημοσύνη

Πριν ακόμη σπουδάσει, εργάστηκε στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Σε ηλικία μόλις 17 ετών συμμετείχε στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του επιτυχημένου παιχνιδιού Theme Park, το οποίο σημείωσε εκατομμύρια πωλήσεις και επηρέασε ολόκληρη την κατηγορία των παιχνιδιών προσομοίωσης.

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Στη συνέχεια σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, από όπου αποφοίτησε με άριστα, ενώ αργότερα απέκτησε διδακτορικό στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη από το University College London (UCL), με αντικείμενο τη λειτουργία της μνήμης, της φαντασίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Η ίδρυση της DeepMind και η εξαγορά από τη Google

Το 2010 ίδρυσε τη DeepMind μαζί με τους Shane Legg και Mustafa Suleyman, με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI). Η εταιρεία απέκτησε γρήγορα παγκόσμια φήμη για τις πρωτοποριακές εφαρμογές της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το 2014 η Google εξαγόρασε τη DeepMind έναντι περίπου 400 εκατομμυρίων λιρών, διατηρώντας το ερευνητικό της κέντρο στο Λονδίνο.

Υπό την ηγεσία του Χασάμπη, η DeepMind δημιούργησε το AlphaGo, το πρόγραμμα που το 2016 νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή του παιχνιδιού Go, Lee Sedol, σε μια ιστορική αναμέτρηση που θεωρήθηκε σημείο καμπής για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη μεγαλύτερη επιστημονική σημασία είχε το AlphaFold, το σύστημα που κατάφερε να προβλέψει με εξαιρετική ακρίβεια τη δομή των πρωτεϊνών, λύνοντας ένα πρόβλημα που απασχολούσε τη βιολογία για περισσότερα από 50 χρόνια και ανοίγοντας νέους δρόμους στην ανάπτυξη φαρμάκων και την κατανόηση πολλών ασθενειών.

Νόμπελ και διεθνείς διακρίσεις

Το 2024 ο Ντέμης Χασάμπης τιμήθηκε μαζί με τον John Jumper με το Νόμπελ Χημείας για τη συμβολή τους στην πρόβλεψη της δομής των πρωτεϊνών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι μέλος της Βασιλικής Εταιρείας του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal Society), έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή επιστημονικά βραβεία, ενώ το 2024 χρίστηκε ιππότης (Sir) για την προσφορά του στην τεχνητή νοημοσύνη. Έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στη λίστα Time 100 με τις προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

Ο νέος ρόλος στην Google

Οι πρόσφατες αλλαγές στη Google ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον στρατηγικό ρόλο του Χασάμπη. Ως πρόεδρος της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet θα έχει την ευθύνη της συνολικής επιστημονικής στρατηγικής του ομίλου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τις καθημερινές διοικητικές αρμοδιότητες της DeepMind αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Chief Technology Officer, Κοράι Καβουκτσούογλου.

Οι ανακατατάξεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ της Google, της OpenAI και της Anthropic, με την Alphabet να επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και να διατηρήσει ηγετική θέση στον κλάδο.