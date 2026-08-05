Mirror: Οι φωτιές στην Αιγιάλεια έκαναν στάχτη το όνειρο οικογένειας από τη Βρετανία για μια νέα ζωή στην Πελοπόννησο – «Δεν χάσαμε μόνο ένα σπίτι»

Στις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν την Αιγιάλεια, στην ορεινή Πελοπόννησο, αναφέρεται σε εκτενές δημοσίευμά της η βρετανική Mirror, περιγράφοντας την ιστορία μιας οικογένειας από τη Βρετανία που είδε το σπίτι των ονείρων της να καταστρέφεται λίγες ημέρες πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mirror, οι φωτιές στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Αιγιάλεια ανέτρεψαν τα σχέδια του Ρόρι Κλίφορντ και της Στέφανι Χάρπερ από τη Βρετανία, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στις 10 Αυγούστου του 2026 στο νέο τους σπίτι, έχοντας ήδη μεταφέρει τα προσωπικά τους αντικείμενα και ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

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Το σπίτι έγινε στάχτη λίγες ημέρες πριν από τη μετακόμιση

Το ζευγάρι είχε αγοράσει το ακίνητο το 2023 και επένδυσε περισσότερα από 300.000 ευρώ για να δημιουργήσει, όπως περιγράφει η βρετανική εφημερίδα, το ιδανικό σπίτι για την οικογένειά του στην ελληνική ύπαιθρο. Οι δύο τους είχαν ήδη εγγράψει τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους σε τοπικό σχολείο, ενώ ετοιμάζονταν να μεταφέρουν και τα τρία σκυλιά διάσωσης που έχουν μαζί τους.

Οι πυρκαγιές, ωστόσο, κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά τους, ανατρέποντας μέσα σε λίγες ώρες τον σχεδιασμό που, όπως αναφέρουν, προετοίμαζαν περισσότερο από μία δεκαετία.

«Δεν χάσαμε μόνο ένα σπίτι»

Η Στέφανι Χάρπερ, η οποία είναι έγκυος σε δίδυμα και μητέρα ακόμη τριών παιδιών, περιέγραψε στη Mirror τη συναισθηματική φόρτιση μετά την καταστροφή.

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«Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, αλλά αυτό μας διέλυσε. Η θλίψη και το κενό είναι αβάσταχτα. Δεν χάσαμε μόνο το σπίτι που χτίσαμε, αλλά όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια χρηματοδότησε το εγχείρημα με τις οικονομίες της, δάνεια και τα έσοδα από την επιχείρηση σχεδιαστικών επίπλων που διατηρούσε στη Βρετανία, ενώ είχε πουλήσει σχεδόν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει τη μετακόμιση.

Ξεκινούν ξανά από την αρχή

Μετά την καταστροφή, η οικογένεια φιλοξενείται σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Χέιστινγκς της νοτιοανατολικής Αγγλίας, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες της απώλειας.

Η Mirror σημειώνει ότι το σχέδιο μετεγκατάστασης στην Ελλάδα βρισκόταν σε εξέλιξη για περισσότερα από δέκα χρόνια και συνοδεύτηκε από σημαντικές οικονομικές θυσίες, καθώς μόνο για την αντικατάσταση δύο χιλιομέτρων σωληνώσεων που θα εξασφάλιζαν την υδροδότηση του σπιτιού δαπανήθηκαν περισσότερες από 10.000 λίρες.