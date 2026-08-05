ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση με 3 νεκρούς στη Βόρεια Καρολίνα

Η ένοπλη επίθεση έγινε το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (5/8/26) στη Βόρεια Καρολίνα, στην κομητεία Κάσγουελ και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η ένοπλη επίθεση έγινε σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι ίδιες πληροφορίες λένε, ότι τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και άνω των 17 ετών. Ο δράστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς ενώ ακόμη ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

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Όπως αναφέρει το γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας αναφέρει: «Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν πολλούς ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί. Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke με τραύμα από πυροβολισμό, ενώ υπάρχουν πολλά άλλα θύματα. Ο σερίφης της κομητείας Κάσγουελ, Τόνι Ντέρντεν, ζήτησε αμέσως τη βοήθεια του Γραφείου Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας (SBI)».

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.