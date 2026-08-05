Κόσμος

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση με 3 νεκρούς στη Βόρεια Καρολίνα

Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / CJ Gunther
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ένοπλη επίθεση έγινε το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (5/8/26) στη Βόρεια Καρολίνα, στην κομητεία Κάσγουελ και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η ένοπλη επίθεση έγινε σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι ίδιες πληροφορίες λένε, ότι τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και άνω των 17 ετών. Ο δράστης είναι ανάμεσα στους νεκρούς ενώ ακόμη ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας αναφέρει: «Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν πολλούς ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί. Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke με τραύμα από πυροβολισμό, ενώ υπάρχουν πολλά άλλα θύματα. Ο σερίφης της κομητείας Κάσγουελ, Τόνι Ντέρντεν, ζήτησε αμέσως τη βοήθεια του Γραφείου Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας (SBI)».

Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
126
105
63
56
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Mirror: Οι φωτιές στην Αιγιάλεια έκαναν στάχτη το όνειρο οικογένειας από τη Βρετανία για μια νέα ζωή στην Πελοπόννησο – «Δεν χάσαμε μόνο ένα σπίτι»
Το δημοσίευμα περιγράφει πώς το σπίτι που έχτισαν με κόπο καταστράφηκε ολοσχερώς λίγες ημέρες πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα
Βρετανοί, φωτιά Πελοπόννησος 7
Ανακατατάξεις στο τμήμα AI της Google: Ο Ντέμης Χασάμπις αναβαθμίζεται σε πρόεδρο της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet
Ο Τζεφ Ντιν και ο Σαντζάι Γκεμαβάτ αποχωρούν για να ιδρύσουν τη Discovery Loop, ενώ ο Κοράι Καβουκτσούογλου αναλαμβάνει διευρυμένες αρμοδιότητες στη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης
Ντέμης Χασάμπης
Ιράν και Ομάν συμφώνησαν νέα ναυτιλιακή οδό στα Στενά του Ορμούζ
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έχουν καθοριστεί οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η συμφωνία δεν αρκεί από μόνη της για να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής θαλάσσιας οδού
REUTERS
Επίθεση στο Λονδίνο: Ελικόπτερο στην επιχείρηση για τους τέσσερις τραυματίες – Ψαλίδι φέρεται να χρησιμοποίησε η 47χρονη
Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν, με τις βρετανικές Αρχές να αποκλείουν προς το παρόν το τρομοκρατικό κίνητρο και να τη συνδέουν με λόγους ψυχικής υγείας
Επίθεση με ψαλίδι στο Λονδίνο
Newsit logo
Newsit logo