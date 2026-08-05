Κόσμος

«Σύννεφα» στο Ιράν: «Πολύ δύσκολη η επικοινωνία τώρα» λέει ο Μασούντ Πεζεσκιάν για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν (Κ) μπροστά στο φέρετρο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν (Κ) μπροστά στο φέρετρο του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ / REUTERS
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Προβλήματα στην κορυφή της πυραμίδας της εξουσίας του Ιράν φαίνεται να προκαλεί η κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον περασμένο Μάρτιο και τη δολοφονία του πατέρα και προκατόχου του από την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ.

Την Τετάρτη (05.08.2026), ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν παραδέχτηκε σε συνέντευξη που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «τώρα πολύ δύσκολη».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μία από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

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