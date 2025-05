O Ντόναλντ Τραμπ, οι «κάλτσες» και η επίδειξη ισχύος με τα άρματα μάχης – «Θέλουμε να φτιάχνουμε τανκς και όχι μπλουζάκια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: «Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να φτιάχνουν κάλτσες»! Με αυτή την ατάκα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε για μία ακόμη φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις, συμφωνώντας με τα όσα είχε αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται απαραιτήτως μία «ανθούσα υφαντουργική βιομηχανία».

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (26.05.25) ότι η δασμολογική πολιτική του έχει στόχο να προωθήσει την εγχώρια παραγωγή αρμάτων μάχης και προϊόντων τεχνολογίας και όχι να φτιάχνονται στις ΗΠΑ αθλητικά παπούτσια, μπλουζάκια και κάλτσες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροπλάνο Air Force One στο Νιού Τζέρσεϊ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως συμφωνεί με τα σχόλια, που έκανε στις 29 Απριλίου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Δεν επιδιώκουμε να φτιάχνουμε αθλητικά παπούτσια και μπλουζάκια. Θέλουμε να φτιάχνουμε στρατιωτικό εξοπλισμό. Θέλουμε να φτιάχνουμε μεγάλα πράγματα. Θέλουμε να φτιάχνουμε Τεχνητή Νοημοσύνη », δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν επιδιώκω να φτιάχνω μπλουζάκια, για να είμαι ειλικρινής. Δεν επιδιώκω να φτιάχνω κάλτσες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ καλά σε άλλους τόπους. Επιδιώκουμε να φτιάχνουμε μικροεπεξεργαστές και υπολογιστές και πολλά άλλα πράγματα, και άρματα μάχης και πλοία», δήλωσε ο Τραμπ.

