Royal Caribbean: Επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα από το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου

Τραγωδία σε κρουαζιέρα της Royal Caribbean όταν επιβάτης πήδηξε από το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου.

Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, πήδηξε στη θάλασσα από ύψος 25 περίπου μέτρων, από το τεράστιο κρουαζιερόπολοιο της Royal Caribbean, Icon of the Seas, λίγο αφότου σήκωσε άγκυρες από τη Φλόριντα την περασμένη Κυριακή (26.05.2025).

Το εντυπωσιακό πλοίο – μαμούθ βρισκόταν στην πρώτη νύχτα ενός εβδομαδιαίου ταξιδιού στην Ονδούρα.

«Το πλήρωμα του πλοίου ενημέρωσε αμέσως την αμερικανική ακτοφυλακή και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», δήλωσε η Royal Caribbean στην DailyMail.com σε ανακοίνωσή της.

«Η ομάδα φροντίδας μας παρέχει ενεργά υποστήριξη και βοήθεια στους οικείους του επισκέπτη κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του επισκέπτη και της οικογένειάς του, δεν έχουμε να μοιραστούμε πρόσθετες λεπτομέρειες».

On Icon of the Seas right now. Someone jumped/fell overboard and now a Search & Rescue is taking place. Low chance they’ll be found. Hold your loved ones close, guys. pic.twitter.com/xYZbDV5Sza

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 300 μίλια από το PortMiami όταν ο άνδρας πήδηξε, σύμφωνα με το CruiseHive.

Το πλοίο σταμάτησε για περίπου δύο ώρες, ενώ το πλήρωμα βοήθησε στην αποστολή έρευνας και διάσωσης.

«Το κρουαζιερόπλοιο διέθεσε ένα από τα σωστικά του σκάφη, το οποίο εντόπισε τον άνδρα και τον μετέφερε πίσω στο πλοίο», δήλωσε η ακτοφυλακή στη New York Post.

A friend of mine just shared this video of ⁦Royal Caribbean Icon of the Seas. A man went overboard this morning about 300 miles from Miami in the middle of the Gulf of Mexico Captain ordered a search & rescue. After two hours it seems the man has been rescued and is alive. pic.twitter.com/XXdqoscWAK