To Twitter μπλόκαρε την πρεσβεία της Κίνας στις ΗΠΑ λόγω «απανθρωποποίησης» (pic)

Το λογαριασμό της κινεζικής πρεσβείας στις ΗΠΑ «κλείδωσε» καθώς σε μία από τις δημοσιεύσεις θεωρήθηκε ότι παραβιάζει την πολιτική της εταιρείας κατά της «απανθρωποποίησης». Το tweet φέρεται να υπερασπιζόταν τις πολιτικές της Κίνας στην περιοχή Σιντζιάνγκ.

Όπως αναφέρει το Reuters, η κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ μέσω του λογαριασμού της, @ChineseEmbinUS, έγραψε στο Twitter αυτό το μήνα ότι οι γυναίκες της τουρκόφωνης μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων δεν ήταν πλέον «μηχανές παραγωγής μωρών». Η πρεσβεία επικαλέστηκε μελέτη που ανέφερε η κρατική εφημερίδα China Daily.

Το tweet, σύμφωνα με το Reuters, αφαιρέθηκε από το Twitter και αντικαταστάθηκε από μια αναφορά που δηλώνει ότι δεν ήταν πλέον διαθέσιμο. Παρόλο που το Twitter αποκρύπτει tweet που παραβιάζουν τις πολιτικές του, απαιτεί από τους κατόχους λογαριασμών να διαγράφουν οι ίδιοι τέτοιες δημοσιεύσεις για να επανακτούν πρόσβαση στο λογαριασμό.

