Top Gun: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα εκπαιδευτής πτήσεων των ηθοποιών – Βίντεο με τη συντριβή

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα ενός εκπαιδευτή πτήσεων των ηθοποιών της πασίγνωστη ταινίας Top Gun. Ο Charles Thomas Coleman έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στο Νέο Μεξικό.

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (20.10.2024) κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Νέο Μεξικό.

Ο Charles Thomas Coleman εκτελούσε ακροβατικά, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέπεσε το διθέσιο αεροσκάφος Extra Flugzeugbau EA300, σύμφωνα με το Sky News.

Ο εκπαιδευτής πτήσεων που εκπαίδευσε τους ηθοποιούς στο Top Gun 2022: Maverick, ήταν το μοναδικό άτομο που επέβαινε στο διθέσιο μονοπλάνο.

Ο Coleman εκτελούσε ακροβατικά όταν το αεροπλάνο συνετρίβη κατά τη διάρκεια της έκθεσης Las Cruces Air and Space Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο Las Cruces, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης. Η αεροπορική επίδειξη ματαιώθηκε μετά τη συντριβή.

An experienced stunt pilot was killed when his plane crashed during a New Mexico air show. Charles Thomas “Chuck” Coleman was the only person on board a monoplane when it crashed during the Las Cruces Air and Space Expo. #planecrash #topgun #newmexico #airshow #aviation pic.twitter.com/B8LBaEyWMl — CGTN Europe (@CGTNEurope) October 22, 2024

Η ιστοσελίδα του Coleman ανέφερε ότι ο πιλότος είχε έδρα την Καλιφόρνια και ήταν μηχανικός, πιλότος ακροβατικών και δοκιμαστικών πτήσεων με περισσότερες από 10.000 ώρες πτήσης.

Ως εκπαιδευτής των ηθοποιών της ταινίας Top Gun, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τομ Κρουζ, πραγματοποίησε περισσότερες από 100 πτήσεις για να προετοιμάσει το καστ για πτήσεις με F-18 Hornets του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Το αντίο από το καστ του «Top Gun»

Ο ηθοποιός Μάιλς Τέλερ απέτισε φόρο τιμής στον Coleman, λέγοντας στο X ότι «έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία μας για το Top Gun: Maverick».

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz — Miles Teller (@Miles_Teller) October 21, 2024

«Ήταν αεροδιαστημικός μηχανικός, πιλότος αεροπορικών επιδείξεων και δοκιμών και φίλος και σύμμαχός μας. Ο Chuck είχε έναν πολύ άνετο τρόπο και νιώθαμε πάντα άνετα με την τεχνογνωσία του στη διάθεσή μας. Ήταν ευγενικός, ταπεινός και περίεργος για τους άλλους και τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Έφυγε πολύ νωρίς, αλλά η συνεισφορά του θα ζει για πάντα. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις».

Tom Cruise’s Top Gun: Maverick flight instructor, Charles Thomas ‘Chuck’ Coleman, has died after crashing during a stunt show at Las Cruces airport in New Mexico.

The incident occurred when his Extra Flugzeugbau EA300 aerobatic monoplane crashed at around 2.30pm on Sunday. pic.twitter.com/QmO1KPcqw7 — MP (@Mp220Mp) October 22, 2024

Η πολιτειακή αστυνομία του Νέου Μεξικού, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τη συντριβή. Το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά κατά τη διάρκεια των αρχικών ερευνών, ενώ επιτρέπονται μόνο οι προγραμματισμένες πτήσεις και οι πτήσεις έκτακτης ανάγκης.