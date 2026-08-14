Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – «Τον πυροβόλησα και πέθανε»

Ένοχος δήλωσε ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της «UnitedHealthcare» το 2024. Ο νεαρός παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή (14.08.2026).

Στις 4 Δεκεμβρίου του 2024, ο Λουίτζι Μαντιόνε πυροβόλησε και σκότωσε στο Μανχάταν τον 50χρονο Μπράιαν Τόμσον, διευθυντικό στέλεχος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας ασφάλισης «UnitedHealthcare».

Στόχος του, όπως είχε δηλώσει, ήταν να πάρει εκδίκηση από το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης και τις αδικίες που δημιουργούσε.

«Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου, πυροβόλησα εναντίον του Τόμσον στο Μανχάταν και εκείνος πέθανε», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο, προσθέτοντας πως γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν «παράνομο».

Παράλληλα, παραδέχθηκε την ενοχή του και στις κατηγορίες παρενόχλησης σχετικά με την παρακολούθηση του θύματός του.

Η ομολογία ενοχής αποτρέπει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής δίκης στην υπόθεση που, παρότι προκάλεσε τη δημόσια καταδίκη, αντανακλά την απόγνωση των Αμερικανών απέναντι στις πρακτικές του κλάδου της ασφάλισης υγείας. Του επιτρέπει επίσης να ζητήσει την απόσυρση των κατηγοριών για φόνο που έχουν απαγγελθεί σε πολιτειακό επίπεδο.