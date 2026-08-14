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Jason Arday: Βρέθηκε νεκρός ο καθηγητής που εκδιώχθηκε από το Κέιμπριτζ για πλαστό βιογραφικό και λογοκλοπή

Ο Τζέισον Αρντέι είχε γίνει ο νεότερος μη λευκός καθηγητής που υπήρξε ποτέ στο Κέιμπριτζ
Jason Arday
Ο Jason Arday / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τραγική εξέλιξη στο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Jason Ardey στη Βρετανία. Ο πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ που βρισκόταν στο επίκεντρο καταγγελίας για ψεύτικο βιογραφικό και λογοκλοπή, βρέθηκε νεκρός την Παρασκευή (14.08.2026).

Όπως μετέδωσε το BBC, ο πρώην καθηγητής του Κέιμπριτζ, Jason Arday βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Μπάτερσι, στο νότιο Λονδίνο, το απόγευμα της Παρασκευής, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κλήθηκαν από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου. Ο 41χρονος Αρντέι κηρύχθηκε και επίσημα νεκρός και οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί, ανέφερε η αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία διευκρίνισε ακόμη ότι: «Αυτή τη στιγμή ο θάνατός του αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά δεν πιστεύεται ότι είναι ύποπτος».

Ο Τζέισον Αρντέι παραιτήθηκε από τη θέση του καθηγητή κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στο Κέιμπριτζ στις αρχές Αυγούστου μετά από ισχυρισμούς για λογοκλοπή και ερωτήματα σχετικά με ορισμένα από τα επιτεύγματά του. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Ο 41χρονος ακαδημαϊκός είχε αρνηθεί οποιαδήποτε λογοκλοπή – αλλά παραδέχτηκε λάθη στο έργο του – και την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η πρόσφατη αναταραχή είχε οδηγήσει σε «ένα αδιάκοπο επίπεδο δημόσιου ελέγχου και προσωπικής επίθεσης».

Η διαμάχη ξέσπασε αρχικά αφότου ένας άλλος ακαδημαϊκός – ο αυτοαποκαλούμενος «φυλετικός ρεαλιστής» Νάθαν Κόφνας, ο οποίος απολύθηκε από τη θέση του στο Κέιμπριτζ το 2024 – δήλωσε ότι βρήκε πολλά περιστατικά λογοκλοπής στο έργο του καθηγητή Αρντέι και αμφισβήτησε ορισμένα από τα δηλωμένα επιτεύγματά του.

Ο διορισμός του Αρντέι ως του νεότερου μαύρου καθηγητή που υπήρξε ποτέ στο Κέιμπριτζ το 2023 χαιρετίστηκε τότε ως μία προοδευτική στιγμή.

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