Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό επιζώντων στα ερείπια ξενοδοχείου

Μάχη με τον χρόνο δίνουν την Παρασκευή (14.08.2026) σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα που εντόπισαν ζωντανό στα ερείπια ξενοδοχείου που κατέρρευσε στην πόλη Περέιρα της Κολομβίας, μετά τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων ετών σε αυτήν τη χώρα των Άνδεων.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί», δήλωσε ο διασώστης Τζον Μπεντόγια στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol, από το σημείο όπου διεξάγεται η συγκεκριμένη επιχείρηση στην Περέιρα της Κολομβίας που προσπαθεί να συνέλθει από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 12η Αυγούστου.

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«Ένας ή δύο άνθρωποι ενδέχεται να είναι ακόμη ζωντανοί», συμπλήρωσε.

Μετά την παρέλευση 72 ωρών, ειδικοί λένε πως μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες να ανασυρθούν επιζώντες από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της 12ης Αυγούστου (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), ισοπεδώνοντας δεκάδες κτίρια στο δυτικό τμήμα της χώρας.

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Τουλάχιστον 285 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 4.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κολομβιανής κυβέρνησης.