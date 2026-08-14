Γαλλική Ριβιέρα: Αγριογούρουνα έκαναν «έφοδο» σε παραλία ψάχνοντας για φαγητό

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν λουόμενοι στη Γαλλική Ριβιέρα, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν ξαφνικά στην παραλία και άρχισαν να ψάχνουν για φαγητό ανάμεσα στα πράγματα των παραθεριστών. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και πολύ γρήγορα τράβηξε την προσοχή στα social media.

Τα αγριογούρουνα φαίνονται να εξερευνούν την παραλία στη Γαλλική Ριβιέρα, πλησιάζοντας τα πράγματα των ανθρώπων στην προσπάθειά τους να βρουν κάτι να φάνε. Κάποια στιγμή, ωστόσο, κάτι φαίνεται να τα τρομάζει και απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, οι συναντήσεις ανθρώπων με αγριογούρουνα στην Κυανή Ακτή γίνονται όλο και πιο συχνές, καθώς ο πληθυσμός των ζώων έχει αυξηθεί.

Var: les sangliers s'approchent de plus en plus des habitations et des plages pic.twitter.com/37YqSjgbWu — BFM Toulon Var (@BFMVar) August 13, 2026

Στην αναζήτησή τους για τροφή, τα άγρια ζώα πλησιάζουν κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, ψάχνοντας ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων.

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα αγριογούρουνα μπορεί σταδιακά να συνηθίσουν την ανθρώπινη παρουσία, ιδιαίτερα όταν βρίσκουν εύκολα τροφή κοντά σε σπίτια και πολυσύχναστα σημεία ή όταν τα ταΐζουν άνθρωποι.

Έτσι μπορεί να χάσουν τον φυσικό φόβο τους απέναντι στον άνθρωπο, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πιο συχνές συναντήσεις και προβλήματα.