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Βρετανία: Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου μέσα σε 24 ώρες

Τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Γουίκφορντ του Έσεξ
Εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία
Photo / X
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Βρετανίας την Παρασκευή (14/8), μετά από νέο εκτροχιασμό τρένου, τον δεύτερο που καταγράφεται μέσα σε μόλις 24 ώρες. Αυτή τη φορά, τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Γουίκφορντ του Έσεξ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το τρένο να παραμένει σε όρθια θέση μετά τον εκτροχιασμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες από το νέο περιστατικό που σημειώθηκε στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News.

Ο νέος εκτροχιασμός προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα στη Βρετανία. Την Πέμπτη σημειώθηκε ακόμη ένας εκτροχιασμός τρένου, από τον οποίο υπήρξαν τραυματίες.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο περιστατικό, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα αίτια του εκτροχιασμού όσο και για το εάν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών.

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