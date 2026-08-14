Βρετανία: Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου μέσα σε 24 ώρες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Βρετανίας την Παρασκευή (14/8), μετά από νέο εκτροχιασμό τρένου, τον δεύτερο που καταγράφεται μέσα σε μόλις 24 ώρες. Αυτή τη φορά, τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Γουίκφορντ του Έσεξ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν το τρένο να παραμένει σε όρθια θέση μετά τον εκτροχιασμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες από το νέο περιστατικό που σημειώθηκε στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News.

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Ο νέος εκτροχιασμός προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από άλλο σιδηροδρομικό ατύχημα στη Βρετανία. Την Πέμπτη σημειώθηκε ακόμη ένας εκτροχιασμός τρένου, από τον οποίο υπήρξαν τραυματίες.

🚨 BREAKING: A Greater Anglia train has derailed near Wickford in Essex pic.twitter.com/5gBr6Ix8nT — Politics UK (@PolitlcsUK) August 14, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο περιστατικό, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα αίτια του εκτροχιασμού όσο και για το εάν υπήρξαν τραυματισμοί επιβατών.