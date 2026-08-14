Γαλλία: «Μπλόκο» στην απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από το Συνταγματικό Συμβούλιο

Το Συνταγματικό Συμβούλιο στη Γαλλία έβαλε «φρένο» στην απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι δικαστές έκριναν ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τη μορφή που ψηφίστηκε.

Παρά την απόφαση, η κυβέρνηση στη Γαλλία δεν εγκαταλείπει το σχέδιο για περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα social media. Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να «εργαστεί» πάνω σε μια νέα εκδοχή του νόμου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ενστάσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου.

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Ο πρωθυπουργός καλείται να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατό» σε ένα νέο σχέδιο, «λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου καθώς και το ευρωπαϊκό πλαίσιο». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η «αποφασιστικότητα» του Μακρόν να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «μέχρι την άνοιξη του 2027 παραμένει απόλυτη».

Η χρονική στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς την άνοιξη του 2027 θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποτελεί εδώ και καιρό μία από τις δεσμεύσεις του Γάλλου προέδρου.

Ο νόμος είχε ήδη περάσει από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, όμως στα τέλη Ιουλίου σοσιαλιστές και βουλευτές της άκρας Αριστεράς προσέφυγαν στο Συνταγματικό Συμβούλιο για το Άρθρο 1, το οποίο αφορά την προστασία των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Οι δικαστές έκριναν ότι η απαγόρευση πρόσβασης για όσους είναι κάτω των 15 ετών «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» της ελευθερίας έκφρασης και επικοινωνίας.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που εντόπισε το Συνταγματικό Συμβούλιο αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν ο έλεγχος της ηλικίας των χρηστών.

«Απαγορεύοντας σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών την πρόσβαση σε ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, ο νόμος απαιτεί από κάθε άτομο, ακόμη και ενήλικο, να αποδείξει την ηλικία του πριν από την πρόσβαση σε αυτές», υπογραμμίζεται στην απόφαση.

Παράλληλα, οι δικαστές σημειώνουν: «Ωστόσο, μη καθορίζοντας τους όρους και τα όρια υπό τα οποία πρέπει να προσκομίζονται τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, η νομοθετική εξουσία δεν έχει θεσπίσει τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις».

Το Συνταγματικό Συμβούλιο αναγνωρίζει «τη συνταγματική απαίτηση για προστασία του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών», ωστόσο θεωρεί ότι η απαγόρευση είναι πολύ γενική και «είναι πιθανό να ισχύει για διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας των οποίων οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων (…) δεν έχουν τεκμηριωθεί».

Το μέτρο επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου και θα αφορούσε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως TikTok, Snapchat, X και Instagram. Θα επηρέαζε επίσης λειτουργίες του YouTube, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως WhatsApp και Messenger, αλλά και ορισμένα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια.

Ο νόμος προέβλεπε κάποιες εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες και εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς καταλόγους. Ωστόσο, σύμφωνα με το Συνταγματικό Συμβούλιο, αυτές οι εξαιρέσεις είναι πολύ «περιορισμένες».

Αντίθετα, το Συμβούλιο δεν πήρε θέση για το άλλο μέτρο που περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία και αφορά την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Γαλλία είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας από τις αυστηρότερες ρυθμίσεις στην Ευρώπη για την πρόσβαση ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Παρόμοιους περιορισμούς εξετάζουν ή έχουν ανακοινώσει και άλλες χώρες.