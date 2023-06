Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δεξαμενή πετρελαίου στο Βορονέζ της Ρωσίας, περιοχή στην οποία η Wagner ελέγχει στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ρωσικές πηγές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως η Wagner έχει καταλάβει ορισμένες εγκαταστάσεις στο Βορονέζ.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει σαφές εάν η Wagner έβαλε τη φωτιά, εάν προκλήθηκε λόγω κάποιας μάχης ή εάν υπάρχει κάποια άλλη αιτία.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Πλάνα από το Βορονέζ:

Oil depot on fire in Voronezh, local Telegram channels report.

Eyewitnesses have shared footage which shows a column of black smoke with Novaya-Europe.

It’s unclear whether the fire is related to the PMC Wagner’s rebellion.

Video: Novaya-Europehttps://t.co/4VQKuxxSCh pic.twitter.com/NzMMb27UYU — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023

An oil depot near #Voronezh is on fire, according to local media outlets. pic.twitter.com/itgHw2c5zc — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Βορονέζ δήλωσε πως ο ρωσικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις “μάχης”στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

“Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης”, διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης.

Wagner PMC tanks on the M-4 highway going through Lipetsk region, north of Voronezh, headed toward Moscow. pic.twitter.com/VRPTX7b5z3 — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Το Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

«Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο»

Υπενθυμίζεται πως μετά το διάγγελμα του Πούτιν ο οποίος κατηγόρησε την Wagner για προδοσία, διαμηνύοντας πως θα τιμωρηθεί όποιος συμμετέχει σε αυτήν, η μισθοφορική οργάνωση έδωσε σκληρή απάντηση.

Με ανάρτηση στο Telegram αναφέρει πως ο Πούτιν έκανε λάθος επιλογή, και πως «σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο».

Ο Πριγκόζιν επίσης ξεκαθάρισε πως αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν.