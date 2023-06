Σε νέο σημερινό (24.06.2023) μήνυμά του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, αναφέρει ότι ο ίδιος και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Ρώσου προέδρου.

Αναλυτικά, σε μήνυμα που ανέβηκε στον λογαριασμό της Wagner και φέρεται να έχει ηχογραφηθεί από τον ίδιο τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος άνοιξε τον πόλεμο στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρεται:

«Σχετικά με την προδοσία της πατρίδας, ο Πρόεδρος κάνει βαθιά λάθος. Είμαστε πατριώτες της πατρίδας μας. Πολεμήσαμε και παλεύουμε όλοι μαχητές της PMC Wagner. Και κανείς δεν πρόκειται να παραδοθεί στις απαιτήσεις του Προέδρου, της FSB ή οποιουδήποτε άλλου. Γιατί δεν θέλουμε η χώρα να ζήσει περαιτέρω σε ψέματα διαφθοράς και γραφειοκρατίας.

Όταν εμείς της Wagner πολεμήσαμε στην Αφρική, μας είπαν ότι χρειαζόμασταν την Αφρική, και μετά την πέταξαν, επειδή έκλεψαν όλα τα χρήματα που προορίζονταν να έρθουν για βοήθεια.

Όταν μας είπαν ότι πολεμάμε με την Ουκρανία, πήγαμε και πολεμήσαμε. Αλλά αποδείχτηκε ότι τα πυρομαχικά, τα όπλα, όλα τα χρήματα που διατέθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό κλέβονταν επίσης, ενώ οι υπάλληλοι κάθονται και τα φυλάνε για ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα, όταν κάποιος κατευθύνεται προς τη Μόσχα.

Τώρα δεν σώζουν τίποτα, μας χτυπούν με αεροπλάνα και ελικόπτερα, αυτοκινητοπομπές με πολίτες. Και χτυπούν αμάχους επειδή αγνοούνται. Και χτυπάνε όπου μπορούν.

Έτσι, εμείς είμαστε οι πατριώτες, αλλά αυτοί που μας αντιστέκονται σήμερα είναι εκείνοι που μαζεύτηκαν γύρω από βρωμιές».

Εν τω μεταξύ, στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Βορόνεζ

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 οχήματα βρίσκονται στο σημείο.

Δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά σε διάφορα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται τουλάχιστον ένα στρατιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή.

Καθώς το ελικόπτερο πετάει προς το διυλιστήριο, παρατηρείται έκρηξη, μια πύρινη σφαίρα και πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από το σημείο.

