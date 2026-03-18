«Άδειασμα» στον Τραμπ για το Ιράν και από την επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών: Το πυρηνικό πρόγραμμά τους δεν υπάρχει από το καλοκαίρι

Τα γραπτά μένουν, έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι και μάλλον εκεί πόνταρε η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ κατέθεσε στην Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας σχετικά με τις Παγκόσμιες Απειλές προς τις ΗΠΑ και μπορεί να μην αποδόμησε στον προφορικό της λόγο τα επιχειρήματα του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν αλλά το είχε κάνει γραπτώς.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κρίνουν πως το Ιράν δεν ξεκίνησε εκ νέου το πρόγραμμά του πυρηνικού εμπλουτισμού

Σε μια γραπτή δήλωση, η Τούλσι Γκάμπαρντ ανέφερε πως το Ιράν δεν προσπάθησε να επανεκκινήσει τις δραστηριότητές του εμπλουτισμού μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ του Ιουνίου του 2025, αντικρούοντας τα επιχειρήματα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους στόχους του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης.

«Μετά την επιχείρηση «Μεταμεσονύκτιο Σφυρί», το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού εξαλείφθηκε. Έκτοτε, καμία πρόσπάθεια δεν έγινε για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού», τόνισε η Γκάμπαρντ σε αυτό το κείμενο που κατατέθηκε σήμερα (18/03/26) ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της προφορικής της κατάθεσης.

«Οι είσοδοι των υπόγειων εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν έχουν καλυφθεί από χώμα και έχουν σφραγιστεί με τσιμέντο», συμπλήρωσε η ίδια.

Ερωτηθείσα γιατί δεν διάβασε αυτές τις παραγράφους κατά τη διάρκεια της ακρόασής της, η Γκάμπαρντ απάντησε πως ήταν θέμα χρόνου, χωρίς να εκφράσει αμφιβολίες για την εν λόγω αξιολόγηση. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ τον Ιούνιο για να βομβαρδίσουν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το πυρηνικό πρόγραμμά του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται τότε πως είχε καταστραφεί.

Χθες, Τρίτη (17/03/26) ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας και υποστηρικτής του Τραμπ Τζο, Κεντ, παραιτήθηκε για να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας πως η Ισλαμική Δημοκρατία “δεν αντιπροσώπευε καμία επικείμενη απειλή” για τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η Γκάμπαρντ δήλωσε προς την Επιτροπής ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει αποδυναμωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, όμως φαίνεται να παραμένει ακέραιη και η Τεχεράνη και οι εκπρόσωποί της εξακολουθούν να μπορούν να επιτεθούν στα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή.

«Το καθεστώς στο Ιράν φαίνεται να είναι ακέραιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό αποδυναμωμένο από την επιχείρηση Επική Οργή», τόνισε η Γκάμπαρντ, αναφερόμενη στην αμερικανικό-ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας ακρόασης της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας σχετικά με τις Παγκόσμιες Απειλές προς τις ΗΠΑ.

«Ακόμα κι έτσι, το Ιράν και οι εκπρόσωποί του παραμένουν ικανοί και συνεχίζουν να επιτίθενται σε συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή. Εάν ένα εχθρικό καθεστώς επιβιώσει, θα επιδιώξει να ξεκινήσει μια προσπάθεια, διάρκειας ετών, να ανασυγκροτήσει τις πυραυλικές δυνάμεις του και τις δυνάμεις του των μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV (drone)», τόνισε η αξιωματούχος.

Η ακρόαση αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν, που διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα του, καθώς βουλευτές, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, έχουν πει πως θέλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια αεροπορική εκστρατεία που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, αναστάτωσε τις ζωές εκατομμυρίων και κλόνισε τις ενεργειακές και χρηματιστηριακές αγορές.

Οι Δημοκρατικοί συγκεκριμένα διαμαρτύρονται ότι η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε επαρκώς το Κογκρέσο σχετικά με έναν πόλεμο που έχει κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους δισεκατομμύρια και ζητούν δημόσιες καταθέσεις παρά απόρρητες ενημερώσεις όπως έγινε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.