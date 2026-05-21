Οι ελπίδες για συμφωνία Τραμπ – Ιράν «απογείωσαν» τη Wall Street που έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ

Οι επενδυτές »βλέπουν» προοπτικές συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τη λήξη της σύρραξης και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ
Η Wall Street στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης / REUTERS / Φωτογραφία Carlo Allegri
Με κέρδη έκλεισε η Wall Street, καθώς αναπτερώθηκαν οι ελπίδες επενδυτών για αίσια έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Wall Street κατέγραψε έντονη μεταβλητότητα στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να αποκωδικοποιήσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τις προοπτικές συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τη λήξη της σύρραξης και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Εν τέλει, μετά από συνεχείς εναλλαγές και οι τρεις δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης έκλεισαν με θετικό πρόσημο και μάλιστα με τον Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ!

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 276,31 μονάδων (+0,55%), στις 50.285,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 22,73 μονάδων (+0,09%), στις 26.293,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,75 μονάδων (+0,17%), στις 7.445,72 μονάδες.

«Μήνυμα ισχύος» των ΗΠΑ στην Κούβα - Έστειλαν το αεροπλανοφόρο USS Nimitz στην Καραϊβική
Δεν είναι τυχαία η άφιξη του αεροπλανοφόρου στη νότια Καραϊβική, την ίδια ημέρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο
