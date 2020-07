Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος «παρενόχλησε» ιρανικό πολιτικό αεροπλάνο σε μια ενέργεια τρομοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να πανικοβληθούν επιβάτες, απορρίπτοντας τον αμερικανικό ισχυρισμό ότι το μαχητικό τζετ εκτελούσε απλά πτήση οπτικής αναγνώρισης.

Σε βίντεο από το εσωτερικό του ιρανικού αεροσκάφους που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση φαίνεται ένας επιβάτης να κείτεται ακίνητος στο δάπεδο της καμπίνας και ακόμα ένας με τραυματισμένη μύτη και μέτωπο να δείχνει στην κάμερα τη ματωμένη μάσκα του.

Αρκετοί επιβάτες, κάποιοι ουρλιάζοντας και φωνάζοντας, τραυματίστηκαν κατά τους ελιγμούς που έγιναν πάνω από τη Συρία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το F-15 βρισκόταν σε ασφαλή απόσταση.

Ο Ιρανός υπουργός Οδικών Δικτύων και Αστικής Ανάπτυξης Μοχάμεντ Εσλαμί δήλωσε σήμερα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ότι το Ιράν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πράξη τρομοκρατίας, ενέργεια επιθετικότητας».

«Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί έως τώρα (από τον αμερικανικό στρατό) είναι αδικαιολόγητες και μη πειστικές», δήλωσε η Λαγιά Ζονεϊντί, αντιπρόεδρος αρμόδια για νομικά ζητήματα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Η παρενόχληση επιβατικού αεροσκάφους σε εναέριο χώρο τρίτης χώρας είναι μια σαφής παραβίαση της ασφάλειας της αεροπορίας και της ελευθερίας του πολιτικού αεροσκάφους».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι κινδύνευσαν να προκαλέσουν καταστροφή. «Οι ΗΠΑ… παρενοχλούν μια προγραμματισμένη πολιτική πτήση –θέτοντας σε κίνδυνο αθώους πολίτες που επέβαιναν σε αυτή– φαινομενικά για να προστατεύσουν τις δικές τους δυνάμεις κατοχής», ανέφερε ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Αυτοί οι εγκληματίες πρέπει να εμποδιστούν πριν από την καταστροφή».

Το ιρανικό αεροσκάφος, που ανήκει στην Mahan Air, εκτελούσε πτήση από την Τεχεράνη προς τη Βηρυτό. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το περιστατικό θα διερευνηθεί.

Πλάνα από βίντεο δείχνουν τις μάσκες των επιβατών που είχαν πέσει από τα πάνελ της οροφής. Από ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους διακρίνεται ένα τζετ να πετά σε κάποια απόσταση στον γαλανό ουρανό.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7