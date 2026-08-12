Έκλειψη Ηλίου: Μαγικές εικόνες από το εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό – Το φαινόμενο που «σαγήνευσε» χιλιάδες θεατές

Η έκλειψη Ηλίου χάρισε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, με χιλιάδες ανθρώπους να στρέφουν το βλέμμα ψηλά για να απολαύσουν το σπάνιο θέαμα.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό στην Ισλανδία και σε περιοχές της Ισπανίας, όπου η έκλειψη προσέφερε μαγευτικές εικόνες, με τον Ήλιο να χάνεται σταδιακά πίσω από τη Σελήνη και τον ουρανό να αλλάζει όψη.

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Στην Ισλανδία η ολική έκλειψη έγινε ορατή περίπου στις 20:45 ώρα Ελλάδας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί για να την παρακολουθήσουν.

Στην Ισπανία το εντυπωσιακό θέαμα κορυφώθηκε στις 21:30 ώρα Ελλάδας, δηλαδή στις 20:30 τοπική ώρα, όταν ο Ήλιος θα βρίσκεται κοντά στη δύση του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό απόκοσμο αλλά και καθηλωτικό στον ορίζοντα και εικόνες που έκαναν γρήγορα τον γύρο του κόσμου.

Στην Ελλάδα η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς η έκλειψη έγινε ελάχιστα αντιληπτή και μόνο σε ορισμένες περιοχές στα βορειοδυτικά. Στην Κέρκυρα η κάλυψη έφτασε περίπου στο 2,34%, ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ηγουμενίτσα και σε περιοχές όπως η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα.

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Το μεγάλο αστρονομικό γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, με τη NASA, την ESA και διεθνή μέσα ενημέρωσης να καταγράφουν τις πιο εντυπωσιακές στιγμές. Οι εικόνες από τον σκοτεινό ουρανό και τον Ήλιο που κρύβεται πίσω από τη Σελήνη είναι πραγματικά μαγευτικές.