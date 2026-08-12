Κόσμος

Έκλειψη Ηλίου: Μαγικές εικόνες από το εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό – Το φαινόμενο που «σαγήνευσε» χιλιάδες θεατές

Η έκλειψη από την Γερμανία
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Η έκλειψη Ηλίου χάρισε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, με χιλιάδες ανθρώπους να στρέφουν το βλέμμα ψηλά για να απολαύσουν το σπάνιο θέαμα.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό στην Ισλανδία και σε περιοχές της Ισπανίας, όπου η έκλειψη προσέφερε μαγευτικές εικόνες, με τον Ήλιο να χάνεται σταδιακά πίσω από τη Σελήνη και τον ουρανό να αλλάζει όψη.

Στην Ισλανδία η ολική έκλειψη έγινε ορατή περίπου στις 20:45 ώρα Ελλάδας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες που είχαν συγκεντρωθεί για να την παρακολουθήσουν.

Στην Ισπανία το εντυπωσιακό θέαμα κορυφώθηκε στις 21:30 ώρα Ελλάδας, δηλαδή στις 20:30 τοπική ώρα, όταν ο Ήλιος θα βρίσκεται κοντά στη δύση του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό απόκοσμο αλλά και καθηλωτικό στον ορίζοντα και εικόνες που έκαναν γρήγορα τον γύρο του κόσμου.

Στην Ελλάδα η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς η έκλειψη έγινε ελάχιστα αντιληπτή και μόνο σε ορισμένες περιοχές στα βορειοδυτικά. Στην Κέρκυρα η κάλυψη έφτασε περίπου στο 2,34%, ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ηγουμενίτσα και σε περιοχές όπως η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα.

Το μεγάλο αστρονομικό γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, με τη NASA, την ESA και διεθνή μέσα ενημέρωσης να καταγράφουν τις πιο εντυπωσιακές στιγμές. Οι εικόνες από τον σκοτεινό ουρανό και τον Ήλιο που κρύβεται πίσω από τη Σελήνη είναι πραγματικά μαγευτικές.

Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Νορβηγία
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Νορβηγία / Reuters
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Ισλανδία
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Ισλανδία / Reuters
Η έκλειψη από τις ΗΠΑ
Η έκλειψη από τις ΗΠΑ / Photo / Reuters
Η έκλειψη από την Ισπανία
Η έκλειψη από την Ισπανία / Reuters
Η έκλειψη από την Ισπανία
Η κορύφωση της έκλειψης από την Ισπανία / Reuters

Πλήθος κόσμου όπως είναι φυσικό με ειδικά γυαλιά παρακολούθησε το μοναδικό φαινόμενο όπου ήταν ορατό με κομμένη την ανάσα…

Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Ισπανία
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Ισπανία / Reuters
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Ισπανία
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου στην Ισπανία / Reuters
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου σε παραλία της Ιταλίας
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη ηλίου σε παραλία της Ιταλίας / Reuters

Η παρατήρηση της έκλειψης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ειδικά γυαλιά που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα απλά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν επαρκή προστασία.

Η απευθείας θέαση του Ήλιου χωρίς κατάλληλο φίλτρο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη στον αμφιβληστροειδή, ακόμη και χωρίς άμεσο πόνο ή ενόχληση.

Η έκλειψη από την Ισπανία
Η έκλειψη από την Ισπανία / Reuters
Η έκλειψη από την Γαλλία
Η έκλειψη από την Γαλλία / Reuters
Η έκλειψη από την Γαλλία
Η έκλειψη από την Γαλλία / Reuters
Η έκλειψη από την Σλοβενία
Η έκλειψη από την Σλοβενία / Reuters
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη από την Μάλτα
Κόσμος παρακολουθεί την έκλειψη από την Μάλτα / Reuters
Η έκλειψη από την Ιταλία
Η έκλειψη από την Ιταλία / Reuters
Η έκλειψη από τη Στοκχόλμη
Η έκλειψη από τη Στοκχόλμη / Reuters
Η έκλειψη από την Ισπανια
Η έκλειψη από την Ισπανία / Reuters

H NASA μοιράστηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο αναφέρει: «Είμαστε αρκετά τυχεροί ώστε να ζήσουμε ξανά την έκλειψη, καθώς φτάνουμε στη στιγμή της ολικότητας στη Λεόν της Ισπανίας».

Η ολική έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο για όσους βρίσκονται μέσα στη στενή ζώνη της σκιάς της.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφτασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με το μεγαλύτερο διάστημα πλήρους συσκότισης να καταγράφεται ανοικτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας.

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