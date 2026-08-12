Λονδίνο: Ανατριχιαστική η κατάθεση της γυναίκας που κατήγγειλε βιασμό σε πάρκο από έναν 26χρονο και έναν ανήλικο – «Μου κατέβασαν το παντελόνι»

Σε κλάματα ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα μια γυναίκα στο Λονδίνο, την ώρα που περιέγραφε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, έζησε σε πάρκο της βρετανικής πρωτεύουσας. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δύο άνδρες την ακινητοποίησαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά, ενώ μαζί της βρισκόταν και ένας φίλος της.

Στο εδώλιο βρίσκεται ο 26χρονος Νουρουλάχ Αχμαντζάι και ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος είναι έφηβος και η ταυτότητά του δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται την σεξουαλική κακοποίηση μέσα σε πάρκο του Λονδίνου.

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Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Αυγούστου 2025 στο Barking Park, στο ανατολικό Λονδίνο.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο πάρκο μαζί με έναν φίλο της, όταν οι δύο άνδρες φέρεται να τους πλησίασαν.

«Με κρατούσαν στο έδαφος»

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δύο κατηγορούμενοι την ακινητοποίησαν στο έδαφος, ενώ απείλησαν με μαχαίρι τόσο την ίδια όσο και τον φίλο της.

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Περιγράφοντας έναν από τους άνδρες, η γυναίκα ανέφερε ότι είχε μικρό μούσι και μιλούσε με προφορά που, όπως είπε, της θύμιζε ανθρώπους από το Αφγανιστάν.

«Μου κατέβασε το παντελόνι. Προσπαθούσε να με φιλήσει», είπε στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και βιάστηκε.

Η ίδια περιέγραψε ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει, καθώς, όπως υποστήριξε, ο ένας άνδρας την κρατούσε ακινητοποιημένη και ο άλλος βρισκόταν πάνω της.

«Ο ένας με πίεζε στο έδαφος για να μην μπορώ να κουνηθώ και ο άλλος ήταν πάνω μου. Ένας από τους δύο μου κρατούσε τα πόδια», ανέφερε.

Η γυναίκα είπε επίσης ότι δεν μπορεί να θυμηθεί ποιος από τους δύο ήταν εκείνος που επιχείρησε να τη φιλήσει.

Η συναισθηματική ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης από τη συνήγορο του 26χρονου κατηγορούμενου. Η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα την ώρα που δεχόταν ερωτήσεις, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει για λίγο τη διαδικασία.

Η υπεράσπιση τη ρώτησε εάν είχε συμφωνήσει προηγουμένως να συνευρεθεί σεξουαλικά με τους δύο άνδρες έναντι 70 λιρών. «Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια», απάντησε η ίδια, επιμένοντας ότι την είχαν ακινητοποιήσει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, η συνήγορος του Αχμαντζάι υποστήριξε ότι η καταγγελία έγινε επειδή η γυναίκα ήθελε 500 λίρες. «Όχι», απάντησε εκείνη.

Η υπεράσπιση έθεσε επίσης το ερώτημα εάν η γυναίκα είχε απειλήσει τους δύο κατηγορούμενους ότι θα καλέσει την αστυνομία και θα τους δημιουργήσει προβλήματα.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Ο Νουρουλάχ Αχμαντζάι, ο οποίος διαμένει στο Μπάρκινγκ του ανατολικού Λονδίνου, και ο έφηβος συγκατηγορούμενός του δηλώνουν αθώοι και αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό, απειλή με αιχμηρό αντικείμενο και παράνομη κατακράτηση.

Ο έφηβος αρνείται επίσης ξεχωριστή κατηγορία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει υπάρξει ακόμη απόφαση για την ενοχή ή την αθωότητα των δύο κατηγορουμένων. Το δικαστήριο συνεχίζει να εξετάζει τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.