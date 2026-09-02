«Άφαντες» οι ΗΠΑ μετά την απόπειρα επίθεσης ρωσικού drone στη Λειψία – Ευρώπη και ΝΑΤΟ στο πλευρό της Γερμανίας

Την απάντησή τους ετοιμάζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ στην απόπειρα επίθεσης με drone που δέχτηκε το αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο υπεύθυνη φαίνεται να είναι η Ρωσία, σύμφωνα με τη Γερμανία. Μυστήριο βέβαια αποτελεί το ποια θα είναι η αντίδραση των ΗΠΑ οι οποίες έχουν αποφασίσει να κρατήσουν ακόμα αποστάσεις από το θέμα.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας φιλοξενεί σήμερα (2/9/2026) τις άτυπες συνομιλίες μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας, με επίκεντρο το ερώτημα «τι άλλο μπορούμε να κάνουμε», αφού η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για το περιστατικό με το drone του περασμένου μήνα στη Λειψία.

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Πριν από την άτυπη σύνοδο η Κάλας δήλωσε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για 1.600 επιπλέον καταχωρίσεις κυρώσεων που συνδέονται με το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και «ίσως προστεθούν και περισσότερες».

Εξάλλου η Γαλλία κάλεσε έναν αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στο Παρίσι σχετικά με την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, δήλωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Κάλεσα τον ρώσο επιτετραμμένο στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθώ», δήλωσε ο Μπαρό στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Ιρλανδία, προσθέτοντας ότι κυρώσεις πρέπει επίσης να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε είναι αυτοί που θα συζητήσουν το θέμα και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο μπλοκ θα ετοιμάσουν τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

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Οι κυρώσεις είναι, πάντως, η μια πλευρά της ιστορίας, μιας και οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας κλιμακώνονται και οι ΗΠΑ τηρούν «σιγή ασυρμάτου» όσο οι δύο πλευρές ανταλλάζουν βαριές κουβέντες.

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι είναι υπεύθυνη για το drone που είχε εντοπιστεί, την 4η Αυγούστου, κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και το οποίο είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό που δεν εξερράγη επειδή είχε μπλοκάρει. Οι γερμανικές Αρχές υποψιάζονται ότι και ένα δεύτερο drone συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

Το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο»

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, παρουσιάζοντας τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ανέφερε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν ένα «υψηλό επίπεδο απειλών» διαμέσου υβριδικών επιχειρήσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γερμανός υπουργός ανέφερε ότι το περιστατικό στη Λειψία «δεν είναι μεμονωμένο, αλλά μέρος ευρύτερου σχεδίου υβριδικών ενεργειών», ενώ αναμένει ότι η Γερμανία θα παραμείνει στόχος των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων. «Να είμαστε σαφείς: Δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», τόνισε.

Μάλιστα η Γερμανία, ως απάντηση, ανακοίνωσε ότι κλείνει, στις 18 Σεπτεμβρίου, τον «Οίκο της Ρωσίας» στο Βερολίνο και το ρωσικό Προξενείο στη Βόννη, απόφαση με την οποία συμφώνησαν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι εταίροι του Βερολίνου και το ΝΑΤΟ.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών

«Λοιπόν, θα λάβουν την κατάλληλη απάντηση», απειλεί η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία λέει ότι «με ένα εντελώς αβάσιμο και παρατραβηγμένο πρόσχημα, το Βερολίνο οδήγησε για άλλη μια φορά σε κλιμάκωση τις διμερείς σχέσεις. Ως συνήθως, δεν έχουν παρουσιαστεί πειστικά ή σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Απλά δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν χωρίς καθαρή απάντηση», ενώ ανάλογα και ο Εμάνουελ Μακρόν, ανέφερε ότι «αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση».

Ο Μακρόν φαίνεται ότι συμφωνεί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος αναφέρει ότι «οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβίσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, είναι μάταιες και θα αποτύχουν», αλλά και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας».

Η υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ, Κάγια Κάλας λέει ότι η Ρωσία αυξάνει τα «περιστατικά» αυτού του είδους, με σκοπό «να μας τρομάξει και να μας αποθαρρύνει από τη στήριξη της Ουκρανίας», ενώ ο Εσθονός υπουργός Άμυνας, Χάνο Πεβκούρ, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία. «Η Ρωσία δοκιμάζει ποια είναι τα όριά μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι».

Ο «γρίφος» των ΗΠΑ

Ποια θα είναι όμως η αντίδραση και στάση της Ουάσιγκτον αποτελεί ένα εύλογο ερώτημα.

Παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία και καλούν σε κοινή γραμμή και κοινή απάντηση απέναντι στη Μόσχα, η Ουάσινγκτον παίρνει τη δική της απόσταση.

Θα επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν δημόσια τη Γερμανία, ή θα επιλέξουν να ρίξουν τους τόνους με τη Ρωσία, αφήνοντας τους συμμάχους τους στη Γηραιά Ήπειρο να αισθάνονται περίπου προδομένοι;

Μετά από τη συνάντηση φον ντερ Λάιεν και Ρούτε, αλλά και τις συναντήσεις και αποφάσεις των υπουργών των εμπλεκόμενων χωρών, οι ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ή κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να τοποθετηθεί.