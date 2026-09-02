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O Ιλχάμ Αλίγιεφ σέρβιρε τον Μασούντ Πεζεσκιάν και ήπιανε νερό από το Αζερμπαϊτζάν

Στη Σύνοδο Κορυφής στο Μπισκέκ, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο πρόεδρος του Ιράν είχαν μια αστεία συνάντηση
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Ιλχάμ Αλίγιεφ
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Ιλχάμ Αλίγιεφ / Ιnstagram
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Ένα χιουμοριστικό τετ-α-τετ είχαν ο Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Ιλχάμ Αλίγιεφ στη συνάντηση που είχανε χθες Τρίτη (01.09.2026) στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής στο Μπισκέκ της Γεωργίας.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, έφερε μαζί του μπουκάλια από το φημισμένο νερό «Istisu» από το Ναχιτσεβάν. Τα έδειξε στον Μασούντ Πεζεσκιάν και αστειευόμενος του είπε να μην πιει το γεωργιανό μεταλλικό νερό που του πρόσφεραν οι οικοδεσπότες.

Ο Αλίγιεφ πρόσφερε στον πρόεδρο του Ιράν, ένα μπουκάλι, ενώ ο Πεζεσκιάν απαντά «τα έφερες για τον εαυτό σου, όχι για εμάς!, προκαλώντας γέλιο στους παριστάμενους.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν σέρβιρε στη συνέχεια νερό τόσο στον Μασούντ Πεζεσκιάν όσο και στον εαυτό του.

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