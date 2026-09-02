Κόσμος

Πολύνεκρο τροχαίο στην Αίγυπτο: 17 νεκροί και 29 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείων στο Σινά

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει το Σουέζ με το Ελ Τορ
ασθνοφορο αιγυπτος
Φωτο αρχείου - ασθενοφόρο στην Αίγυπτο REUTERS/Shokry Hussein
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Ένα φονικό τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείων σημειώθηκε στην περιοχή του Νότιου Σινά, στην Αίγυπτο την Τετάρτη (2/9/2026) και πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Από το τροχαίο στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τις Αρχές, έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και άλλοι 29 τραυματίστηκαν και μεταξύ των θυμάτων φαίνεται να είναι Αιγύπτιοι και Ιορδανοί.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει το Σουέζ με το Ελ Τορ, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με μικρό λεωφορείο. Στο σημείο έσπευσαν 13 ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το νότιο τμήμα της χερσονήσου του Σινά είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ιδιαίτερα για καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα (snorkelling) στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο και αποδίδονται συχνά στην επικίνδυνη οδήγηση, την πλημμελή συντήρηση των οχημάτων και την ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Τον περασμένο μήνα, 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στην επαρχία Ισμαΐλια της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου, σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα σε ολόκληρη τη χώρα πέρυσι.

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