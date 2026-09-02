Νεπάλ: Πάνω από 1.130 οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση – Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, στους 4.462 οι αγνοούμενοι

Σκληρή μάχη με τον χρόνο δίνουν διασώστες και εθελοντές στο Νεπάλ για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των 3.916 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμα και σήμερα (02.09.2026) μετά την κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νεκροί έφτασαν τους 1.114 αν και υπάρχει ο φόβος πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά. Η κατολίσθηση έγινε στις 26 Αυγούστου, στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, όταν κατέρρευσε παγετώνας με αποτέλεσμα να προκληθούν σφοδρές κατολισθήσεις και πλημμύρες, καισοπεδώνοντας κτίρια και ολόκληρα χωριά.

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Κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας κάνουν λόγο για 16 νεκρούς στο Θιβέτ και 546 αγνοούμενους. Συνολικά από την καταστροφή έχουν χάσει τη ζωή τους 1.130 άνθρωποι και 4.462 αγνοούνται.

REUTERS/Athit Perawongmetha

Οι αρχές του Νεπάλ επεσήμαναν ότι μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστούν και άλλοι επιζώντες.

«Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται», δήλωσε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC). «Προσευχόμαστε και ελπίζουμε», πρόσθεσε.

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Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες μεταξύ των εργατών που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών, οι οποίες διαθέτουν χώρους για την παραμονή ανθρώπων, εξήγησε ο Ράζα Ραμ Μπάσνετ εκπρόσωπος του στρατού.

Nepal Army/Handout via REUTERS

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανακοινώσει ότι 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών αλλά τουλάχιστον άλλοι 639 εξακολουθούν να αγνοούνται, κάποιοι από τους οποίους πιστεύεται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες.

cnsphoto via REUTERS

Πάνω από 2 εκατ. τόνοι τα συντρίμμια που προκάλεσε η πλημμύρα

«Με δεδομένη τη φύση της καταστροφής και την περιοχή που επλήγη από την πλημμύρα, καθώς περνούν οι ημέρες υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες», σχολίασε ο Μπινόζ Μπάσνετ, απόστρατος στρατηγός που επέβλεψε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό του 2015, όταν σκοτώθηκαν περίπου 9.000 άνθρωποι.

Thermal drone video shows no signs of life inside Nepal tunnel



In a recent video, a thermal drone captured the interiors of the Rasuwagadhi Hydropower Limited Tunnel as rescue operations continued on both sides of Nepal-Tibet border after last week's flood.



The thermal drone… pic.twitter.com/1rsejs04Rf — Inspirepreneur (@Inspirepreneur_) September 2, 2026

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ επεσήμανε ότι πλέον οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση.

REUTERS/Navesh Chitrakar

«Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην αποκατάσταση, ενώ παράλληλα εργάζεται για την προστασία των ζωών των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές και παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική συμβουλευτική», ανέφερε ο Σαχ σε μια ανάρτησή του αργά χθες βράδυ στα social media.

REUTERS/Francis Mascarenhas

Η κατολίσθηση έχει αφήσει πίσω της 2,2 εκατ. τόνους συντριμμιών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP).

«Η ποσότητα των συντριμμιών μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες καθώς καθαρίζουν τα σπίτια, τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους και αρχίζουν την ανοικοδόμηση», σημείωσε.

REUTERS/Athit Perawongmetha

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντιζαρίκ δήλωσε ότι οι οργανώσεις αρωγής «ανησυχούν πολύ» για τους αυξανόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία λόγω του συνωστισμού στα καταφύγια, του μολυσμένου νερού και των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές υγείας. Η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες και τα παιδιά στη διάρκεια της εποχής των μουσώνων.

Περίπου 3.900 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και σχεδόν 3.500 ζουν σε 27 καταυλισμούς εκτοπισμένων στις πλέον πληγείσες περιοχές, τη Νουουακότ και τη Ρασουούα, σύμφωνα με τον Ντιζαρίκ.

REUTERS/Navesh Chitrakar

Από την πλευρά του ο Νεπαλέζος πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα μέτρα επιτήρησης και αντιμετώπισης για την πρόληψη πιθανών κρουσμάτων ασθενειών στις πληγείσες περιοχές.