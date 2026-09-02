Γερμανία: Δεύτερο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης μέσα σε λίγες ώρες – Βανδαλίστηκαν υποδομές στο Μπέργκχαϊμ

Αντιμέτωπη με νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βρέθηκε σήμερα (02.09.2026) η Γερμανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά επίθεση σε υποσταθμό της πόλης Μπέργκχαϊμ η οποία όμως δεν επηρέασε την παροχή ρεύματος στην περιοχή.

Η δεύτερη επίθεση έγινε την Τρίτη, στις 21:00 ώρα Ελλάδος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή της δυτικής πόλης της Γερμανίας.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το είδος της ζημιάς.

Λίγες ώρες πριν, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις.

Το Βερολίνο έδωσε εντολή για σειρά μέτρων ενώ η ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Γερμανία για «προβοκάτσια».