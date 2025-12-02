Κόσμος

Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν

Ένα νέο περιστατικό «δημόσιας δικαιοσύνης» που αποτυπώνει την ταχεία κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι Ταλιμπάν πολλαπλασιάζουν τις εκτελέσεις και επιβάλλουν τη σκληρή εκδοχή της σαρία
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν / Πηγή: Βίντεο DailyMail

Το Αφγανιστάν βυθίστηκε ξανά σε εικόνες που θυμίζουν τις πιο σκοτεινές εποχές της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Στην πόλη Κχόστ στο Αφγανιστάν, περίπου 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτέλεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δεκατριών μελών μιας οικογένειας, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες. Τις τρεις θανατηφόρες βολές έριξε ένα αγόρι 13 ετών – ο μοναδικός επιζών του μακελειού – αφού η οικογένειά του αρνήθηκε την πρόταση χάριτος που πρόσφεραν οι Ταλιμπάν, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του καθεστώτος, ο καταδικασμένος, με το όνομα Μανγκάλ, είχε περάσει από τρία επίπεδα δικαστικής κρίσης, πριν η εκτέλεση εγκριθεί από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

 

Οι αρχές είχαν μάλιστα εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις καλώντας τον κόσμο να παρακολουθήσει την τιμωρία, η οποία εφαρμόστηκε στο όνομα του qisas, της «ανταποδοτικής εκδίκησης», βασικού στοιχείου της αυστηρής ερμηνείας της σαρία.

Πολλαπλασιασμός των δημόσιων εκτελέσεων

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ανησυχητική αλυσίδα δημόσιων εκτελέσεων: δώδεκα άνδρες έχουν θανατωθεί με τον ίδιο τρόπο από το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Τον Οκτώβριο, άλλος ένας καταδικασμένος εκτελέστηκε μπροστά σε πλήθος στην επαρχία Μπανγκίς από συγγενή των θυμάτων.

Σε πολλές περιοχές, εκτελέσεις πραγματοποιούνται από μικρή απόσταση, συχνά με την παρουσία στελεχών του καθεστώτος. Παράλληλα, οι Ταλιμπάν συνεχίζουν μια γενικευμένη πολιτική καταστολής: δημόσιες μαστιγώσεις, αποκλεισμός των γυναικών από εκπαίδευση και εργασία, περιορισμοί μετακίνησης και ενισχυμένοι θρησκευτικοί έλεγχοι.

Ο ΟΗΕ έχει καταγγείλει από τον Φεβρουάριο «ανησυχητική κλιμάκωση κρατικής βίας» και πρακτικές «αντίθετες με τη διεθνή νομιμότητα».

Influencers προσκεκλημένοι του καθεστώτος

Παρά το κλίμα φόβου, η χώρα προσελκύει όλο και περισσότερους δυτικούς ταξιδιώτες. Πολλοί influencers, συχνά με πρόσκληση ή ενθάρρυνση από το καθεστώς, δημοσιεύουν βίντεο που παρουσιάζουν μια εξωραϊσμένη εικόνα του Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν.

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι αυτό το περιεχόμενο αποκρύπτει την πραγματικότητα των διώξεων, των δημόσιων εκτελέσεων και της συστηματικής βίας, ιδίως κατά των γυναικών. Ορισμένοι μάλιστα έχουν συμμετάσχει σε μακάβριες σκηνοθεσίες με αισθητική βίντεο ομήρων, για την προώθηση τουριστικών πακέτων.

Για τη Διεθνή Αμνηστία, αυτή η «μετατροπή της βίας σε θέαμα» αποτελεί «κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ, Ρίτσαρντ Μπένετ, επανέλαβε την έκκληση για άμεση παύση των εκτελέσεων και των σωματικών τιμωριών, τονίζοντας: «Πρέπει να σταματήσουν».

Για πολλούς υποστηρικτές του καθεστώτος, όμως, οι εκτελέσεις λειτουργούν ως μέσο εκφοβισμού. «Κανείς δεν θα τολμήσει να σκοτώσει μετά από αυτό», είπε κάτοικος της Κχόστ που βρισκόταν στο στάδιο. Οι Ταλιμπάν υπερασπίζονται ανοιχτά αυτή τη λογική, επιμένοντας στη «σκληρή εφαρμογή της ισλαμικής νομοθεσίας» ως βάση της εξουσίας τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Αισιοδοξία» βλέπει ο Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ της Ουκρανίας βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» - Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο
«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο
Ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.
Πούτιν
Ανανεώθηκε πριν 48 λεπτά
Πολιτικός σεισμός στις Βρυξέλλες από τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι: Η «Σιδηρά Κυρία» της ΕΕ στο επίκεντρο νέου σκανδάλου απάτης
Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ και πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, είναι σήμερα είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης - Συνελήφθη για απάτη με κοινοτικά κονδύλια
Φεντερίκα Μογκερίνι
Newsit logo
Newsit logo