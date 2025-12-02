Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν

Το Αφγανιστάν βυθίστηκε ξανά σε εικόνες που θυμίζουν τις πιο σκοτεινές εποχές της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Στην πόλη Κχόστ στο Αφγανιστάν, περίπου 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτέλεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δεκατριών μελών μιας οικογένειας, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες. Τις τρεις θανατηφόρες βολές έριξε ένα αγόρι 13 ετών – ο μοναδικός επιζών του μακελειού – αφού η οικογένειά του αρνήθηκε την πρόταση χάριτος που πρόσφεραν οι Ταλιμπάν, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του καθεστώτος, ο καταδικασμένος, με το όνομα Μανγκάλ, είχε περάσει από τρία επίπεδα δικαστικής κρίσης, πριν η εκτέλεση εγκριθεί από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Οι αρχές είχαν μάλιστα εκδώσει επίσημες ανακοινώσεις καλώντας τον κόσμο να παρακολουθήσει την τιμωρία, η οποία εφαρμόστηκε στο όνομα του qisas, της «ανταποδοτικής εκδίκησης», βασικού στοιχείου της αυστηρής ερμηνείας της σαρία.

Πολλαπλασιασμός των δημόσιων εκτελέσεων

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ανησυχητική αλυσίδα δημόσιων εκτελέσεων: δώδεκα άνδρες έχουν θανατωθεί με τον ίδιο τρόπο από το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Τον Οκτώβριο, άλλος ένας καταδικασμένος εκτελέστηκε μπροστά σε πλήθος στην επαρχία Μπανγκίς από συγγενή των θυμάτων.

Σε πολλές περιοχές, εκτελέσεις πραγματοποιούνται από μικρή απόσταση, συχνά με την παρουσία στελεχών του καθεστώτος. Παράλληλα, οι Ταλιμπάν συνεχίζουν μια γενικευμένη πολιτική καταστολής: δημόσιες μαστιγώσεις, αποκλεισμός των γυναικών από εκπαίδευση και εργασία, περιορισμοί μετακίνησης και ενισχυμένοι θρησκευτικοί έλεγχοι.

Ο ΟΗΕ έχει καταγγείλει από τον Φεβρουάριο «ανησυχητική κλιμάκωση κρατικής βίας» και πρακτικές «αντίθετες με τη διεθνή νομιμότητα».

Influencers προσκεκλημένοι του καθεστώτος

Παρά το κλίμα φόβου, η χώρα προσελκύει όλο και περισσότερους δυτικούς ταξιδιώτες. Πολλοί influencers, συχνά με πρόσκληση ή ενθάρρυνση από το καθεστώς, δημοσιεύουν βίντεο που παρουσιάζουν μια εξωραϊσμένη εικόνα του Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν.

Οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι αυτό το περιεχόμενο αποκρύπτει την πραγματικότητα των διώξεων, των δημόσιων εκτελέσεων και της συστηματικής βίας, ιδίως κατά των γυναικών. Ορισμένοι μάλιστα έχουν συμμετάσχει σε μακάβριες σκηνοθεσίες με αισθητική βίντεο ομήρων, για την προώθηση τουριστικών πακέτων.

Για τη Διεθνή Αμνηστία, αυτή η «μετατροπή της βίας σε θέαμα» αποτελεί «κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ, Ρίτσαρντ Μπένετ, επανέλαβε την έκκληση για άμεση παύση των εκτελέσεων και των σωματικών τιμωριών, τονίζοντας: «Πρέπει να σταματήσουν».

Για πολλούς υποστηρικτές του καθεστώτος, όμως, οι εκτελέσεις λειτουργούν ως μέσο εκφοβισμού. «Κανείς δεν θα τολμήσει να σκοτώσει μετά από αυτό», είπε κάτοικος της Κχόστ που βρισκόταν στο στάδιο. Οι Ταλιμπάν υπερασπίζονται ανοιχτά αυτή τη λογική, επιμένοντας στη «σκληρή εφαρμογή της ισλαμικής νομοθεσίας» ως βάση της εξουσίας τους.