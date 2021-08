Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Άσραφ Γάνι, εγκατέλειψε την πρωτεύουσα Καμπούλ για το Τατζικιστάν, όπως δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά, το προεδρικό γραφείο απάντησε ότι «δεν μπορεί να πει τίποτα σχετικά με τη μετακίνηση του Άσραφ Γάνι για λόγους ασφαλείας». Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε ότι η οργάνωση ελέγχει το πού βρίσκεται ο Γάνι.

Μια αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ, ταξιδεύει στο Κατάρ σήμερα (15.08.2021) για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν, είπε ένας Αφγανός διαπραγματευτής.

Ο Φάουζι Κούφι, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην Καμπούλ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τους Ταλιμπάν στο κράτος του Κόλπου.

Μια πηγή με γνώση του θέματος είπε ότι η αφγανική αντιπροσωπεία και οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, προσθέτοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι θα εμπλακούν επίσης.

Οι Ταλιμπάν αναμένουν μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου, καθώς οι αντάρτες έφθασαν στην πρωτεύουσα Καμπούλ συναντώντας ελάχιστη αντίσταση.

Ο Σουχάιλ Σαχίν πρόσθεσε πως η οργάνωση θα προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών, όπως επίσης τις ελευθερίες των εργαζομένων στα ΜΜΕ και των διπλωματών.

«Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες, ιδίως στην πόλη της Καμπούλ, ότι οι ιδιοκτησίες τους, οι ζωές τους είναι ασφαλείς», τόνισε ο εκπρόσωπος, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.

«Η ηγεσία μας έδωσε οδηγίες στις δυνάμεις μας να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ, όχι να εισέλθουν στην πόλη».

«Αναμένουμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», σημείωσε, προσθέτοντας πως οι Ταλιμπάν αναμένουν αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες.

Το προσωπικό της ιταλικής πρεσβείας στην Καμπούλ θα επιστρέψει στη Ρώμη σήμερα, έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Καμπούλ στις 21.30 τοπική ώρα, ανέφερε μια εκπρόσωπος τύπου, προσθέτοντας πως τα περισσότερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας εγκατέλειψαν το κτίριο χθες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο.

Η εκπρόσωπος τύπου απέφυγε να πει εάν ο πρέσβης θα βρίσκεται μεταξύ όσων θα φύγουν στην αποψινή πτήση και είπε πως είναι πρόωρο να πει ότι η Ιταλία έχει κλείσει την πρεσβεία της.

Την ίδια ώρα, το προσωπικό της πρεσβείας της Σουηδίας στην αφγανική πρωτεύουσα θα φύγει αμέσως και η επιχείρηση εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε.

«Όλο το προσωπικό θα έχει φύγει έως αύριο», είπε η Λίντε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Η σουηδική αρχή Μετανάστευσης εργάζεται για να φέρει πίσω τους ντόπιους εργαζόμενους».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σήμερα πως το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Καμπούλ αποχωρεί από το κτίριο και μεταφέρεται εκτάκτως στο αεροδρόμιο, όπου έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες.

«Μεταφέρουμε τους άνδρες και τις γυναίκες της πρεσβείας μας προς το αεροδρόμιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος (Τζο Μπάιντεν) έστειλε πολυάριθμες δυνάμεις», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία μετέφερε την πρεσβεία της στην Καμπούλ σε μια τοποθεσία κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, με τη Χάγη να κινείται ταχέως για να απομακρύνει τους εναπομείναντες Αφγανούς μεταφραστές και τους ντόπιους εργαζόμενους, είπε ένας εκπρόσωπος τύπου του ολλανδικού ΥΠΕΞ.

Χθες, οι Ταλιμπάν έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο επιδεικνύουν αμερικανικά ελικόπτερα του αφγανικού στρατού στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ (νότια), μιας πόλης που κατέλαβαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο, διακρίνεται ένας μαχητής να περπατά γύρω από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk με τα χρώματα της πολεμικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο του δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αφγανιστάν.

Κατόπιν, ο μαχητής φεύγει από το υπόστεγο και μπορεί κανείς να δει σε μακρινή απόσταση στον διάδρομο ένα δεύτερο ελικόπτερο του ίδιου τύπου.

Στη συνέχεια, ενώ ο μαχητής επιστρέφει στο υπόστεγο, διακρίνονται δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα και κάποιος ακούγεται να λέει «Αυτή είναι η βούληση του Αλλάχ!».

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν αυτά τα ελικόπτερα θα μπορούσαν να είναι σύντομα λειτουργικά. Το παρμπρίζ του Black Hawk είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμμα και το ελικόπτερο μοιάζει να μην έχει αριστερό κινητήρα.

Οι έλικες λείπουν από τα δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα, που βρίσκονται κοντά στο υπόστεγο και το ένα εξ αυτών είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμμα.

Ένας από τους μαχητές ακούγεται να λέει ότι πέντε ελικόπτερα και διάφορα αεριωθούμενα βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ.

Το AFP δεν βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των στρατιωτικών αεροσκαφών που βρίσκονται σε αυτό το αεροδρόμιο.

Οι ειδικοί αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα για τους Ταλιμπάν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους αυτά τα ελικόπτερα και αεροσκάφη, καθώς δεν διαθέτουν ικανό προσωπικό για να τα επιδιορθώσει και να τα πιλοτάρει.

Σε άλλα βίντεο που προέρχονται από αφγανικές πόλεις, που κατέλαβαν οι Ταλιμπάν, οι μαχητές τους ποζάρουν κρατώντας όπλα που κατέσχεσαν από τις αφγανικές δυνάμεις ή κάνουν περιπολίες σε οχήματα που ανήκαν στις ειδικές δυνάμεις του Αφγανιστάν.

