Σε 21 νεκρούς ανέρχεται ο – μέχρι στιγμής – τραγικός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε την Τετάρτη (17.8.2022) το βράδυ σε τζαμί της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν.

Αρχικά είχε γίνει λόγος για τουλάχιστον τρεις νεκρούς από την έκρηξη στο τζαμί, όμως σε σημερινή της ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε πως 21 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή έκρηξη στο Αφγανιστάν.

«Χθες (Τετάρτη), μια έκρηξη σημειώθηκε σε ένα τζαμί (…) στη διάρκεια της βραδινής προσευχής. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους ως μάρτυρες 21 πολίτες μας και 33 τραυματίσθηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ.

«Η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί μέσα στο (σουνιτικό) τζαμί», το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική Καμπούλ, διευκρίνισε.

«Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που δεχθήκαμε μετά την έκρηξη φέρουν τραύματα από τα θραύσματα της βόμβας και εγκαύματα», είχε δηλώσει χθες το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο η ιταλική ΜΚΟ Emergency, διευκρινίζοντας πως η ίδια περιέθαλψε 27 θύματα, τα τρία από τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους.

