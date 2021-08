Δραματικούς τόνους χρησιμοποίησε ο Αμερικανός προέδρος Τζο Μπάιντεν μιλώντας για την επιχείρηση εκκένωσης Αμερικανών και Αφγανών από την Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ δρόμο μπροστά τους και πολλά μπορεί να πάνε στραβά» εν μέσω της συνεχιζόμενης εκκένωσης Αμερικανών και Αφγανών συμμάχων τους από την Καμπούλ, που πέρασε στα χέρια των Ταλιμπάν πριν από μία εβδομάδα.

«Η εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από την Καμπούλ θα είναι δύσκολη και οδυνηρή, ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησε, πότε ξεκινήσαμε», ήταν τα λόγια του χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «ακλόνητη δέσμευση» να οδηγήσουν στην ασφάλεια έξω από το Αφγανιστάν τους Αμερικανούς και του ευάλωτους Αφγανούς, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, την ώρα που οι μαχητές Ταλιμπάν απωθούν χιλιάδες απελπισμένους Αφγανούς που προσπαθούν να φθάσουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις διεύρυναν την «ασφαλή ζώνη» γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει ότι η επιχείρηση εξόδου από το Αφγανιστάν θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Ωστόσο, αφήνοντας ένα παράθυρο για παράταση της προθεσμίας είπε: «Θα υπάρξουν συζητήσεις, υποθέτω».

«Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι θα κάνει αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ζητήσουν από την Ουάσινγκτον να παραμείνουν για περισσότερο χρόνο οι αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να πάρουμε τους Αμερικανούς πολίτες από τη χώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εκτελούμε ένα σχέδιο ώστε να μετακινήσουμε ομάδες Αμερικανών πολιτών σε ασφαλές μέρος και από εκεί στο αεροδρόμιο» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Όποιος Αμερικανός θέλει να γυρίσει σπίτι θα πάει σπίτι», δήλωσε.

Είπε μάλιστα πως «η καρδιά μου πονάει», αναφερόμενος στους χιλιάδες που έχουν εγκλωβιστεί έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ο Μπάιντεν εξηγησε πως ήταν μια βασική απόφαση που έπρεπε να πάρει, αυτή για την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ, ενώ υποστήριξε πως μέχρι τώρα έχουν αποχωρήσει με ασφάλεια 11.000 άνθρωποι από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν. Πρόσθεσε εξάλλου ότι 33.000 άνθρωποι συνολικά έχουν αποχωρήσει από τη χώρα από τον περασμένο Ιούλιο.

«Είμαι πεπεισμένος ότι είμαι απόλυτα σωστός που δεν στέλνω περισσότερους άνδρες και γυναίκες στον πόλεμο» ήταν τα λόγια του για να αναρωτηθεί στη συνέχεια «αν δεν φύγουμε τώρα από το Αφγανιστάν, πότε θα φύγουμε;»

«Από την Ασία ως την Αφρική, από την Ευρώπη ως το δυτική ημισφαίριο, Έθνη προσφέρονται να φιλοξενήσουν χιλιάδες πολίτες» τόνισε ο Τζο Μπάιντεν εξηγώντας ότι τα αεροπλάνα που φεύγουν από την Καμπούλ δεν προσγειώνονται στις ΗΠΑ, αλλά σε αμερικανικές βάσεις.

Σημείωσε μάλιστα πως… «όλοι όσοι φτάνουν στις ΗΠΑ θα ελεγχθούν από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι Αφγανοί πολίτες που δούλεψαν μαζί μας θα γίνουν δεκτοί στο νέο τους σπίτι, τις ΗΠΑ, γιατί αυτοί είμαστε».

