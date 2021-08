H Beheshta Arghand είναι μία από τις γυναίκες που κατάφερε να γράψει ιστορία στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για την δημοσιογράφο που πήρε συνέντευξη στις 17 Αυγούστου από εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, ακριβώς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης στην Καμπούλ.

Η συνέντευξη της Beheshta Arghand μεταδόθηκε ζωντανά στο Tolo News – το μοναδικό διεθνές κανάλι του Αφγανιστάν – και προκάλεσε σάλο καθώς ήταν η μόνη Αφγανή δημοσιογράφος που κατάφερε να πάρει συνέντευξη από έναν από τους μαχητές των Ταλιμπάν. Επίσης, δύο ημέρες αργότερα πήρε συνέντευξη και από τη Μαλάλα Γιουσαφζάι, την ακτιβίστρια που επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας των Ταλιμπάν, σε αυτό που το Tolo περιέγραψε ως την πρώτη και μόνη συνέντευξη της Γιουσαφζάι σε αφγανικό μέσο.

Την Κυριακή το CNN παρουσίασε την ιστορία της Αφγανής δημοσιογράφου και παρουσίασε τους λόγους που επέλεξε να εγκαταλείψει την χώρα της. «Έφυγα γιατί, όπως εκατομμύρια άνθρωποι, φοβάμαι τους Ταλιμπάν» είπε στο CNN η Beheshta Arghand. Σημείωσε δε ότι έκανε το βήμα να θέσει σκληρές ερωτήσεις στους Ταλιμπάν επειδή κάποιος έπρεπε. «Είναι τόσο δύσκολο, αλλά το έκανα για Αφγανές γυναίκες», ανέφερε στο CNN. «Είπα στον εαυτό μου, «ένας από εμάς πρέπει να ξεκινήσει», πρόσθεσε.

«Αν οι Ταλιμπάν κάνουν αυτό που είπαν, αυτό που υποσχέθηκαν και η κατάσταση γίνει καλύτερη και ξέρω ότι είμαι ασφαλής και δεν υπάρχει απειλή για μένα, θα επιστρέψω στη χώρα μου και θα εργαστώ για χώρα μου», σημείωσε Beheshta Arghand.

Παράλληλα, σημειώνεται πως το Tolo καλείται πλέον να αντιμετωπίσει ζητήματα ορθής λειτουργίας καθώς όπως τονίζει στο CNN ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού, Saad Mohseni, οι περισσότεροι από τους ανεξάρτητους, γνωστούς ρεπόρτερ του δικτύου, έχουν εγκαταλείψει την χώρα. «Είναι για εμάς μία διπλή πρόκληση, από την μία να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δημοσιογράφων που αποχώρησαν και από την άλλη να μπορεί ο σταθμός να συνεχίσει να λειτουργεί», είπε.

“I left the country because, like millions of people, I fear the Taliban.” This journalist fled Afghanistan following a groundbreaking TV interview with a Taliban spokesman. https://t.co/Xuh1c65sfv