Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τον γύρο των social media κάνει και πάλι ένα βίντεο που δείχνει Ταλιμπάν να συλλαμβάνουν γνωστό κωμικό και στη συνέχεια να βρίσκει τραγικό θάνατο. Πρόκειται για τον Nazar Mohammad που είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής από τα χιουμοριστικά βιντεάκια του στο Tik Tok.

O Nazar Mohammad – όπως αναφέρει η Daily Mail – ήταν αστυνομικός και ζούσε στην επαρχία Kandahar, λίκνο του κινήματος των Ταλιμπάν. Ήταν όμως περισσότερο γνωστός ως κωμικός στο Αφγανιστάν, με το όνομα «Khasha Zwan», παρά ως αστυνομικός και ο κόσμος των είχε γνωρίσει από τα χιουμοριστικά βιντεάκια του στα social media.

Στο βίντεο, που κάνει και πάλι τον γύρο του διαδικτύου, ο Αφγανός κωμικός εμφανίζεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, πλαισιωμένος από δύο μαχητές Ταλιμπάν. Ο ένας τον χτυπά με δύο δυνατά χαστούκια, ενώ αυτός φαίνεται να προσπαθεί να κάνει τους φρουρούς του να γελάσουν.

Λίγο αργότερα, δημοσιεύτηκε ακόμα ένα βίντεο που δείχνει έναν Ταλιμπάν να διασκεδάζει με ένα πτώμα, που αναφέρθηκε ότι ήταν του Nazar Mohammad, ενώ ένας άλλος αντάρτης παρακολουθεί.

Ο Αφγανός κωμικός δολοφονήθηκε στην επαρχία Kandahar στα τέλη Ιουλίου. Αρχικά οι Ταλιμπάν, όπως αναφέρει η Daily Mail, αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο θάνατο του. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανέλαβαν την ευθύνη για την δολοφονία του Nazar Mohammad. «Ήταν ένας εν ενεργεία αστυνομικός υπεύθυνος για το θάνατο πολλών ανθρώπων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ. «Δεν ήταν ένας κωμικός, πολέμησε εναντίον μας σε πολλές μάχες. Προσπάθησε να διαφύγει, αναγκάζοντας τους άνδρες μας να τον πυροβολήσουν», πρόσθεσε.

