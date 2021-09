Νέες σκηνές αλλοφροσύνης από το Αφγανιστάν κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media. Μετά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στα λούνα παρκ και τα γυμναστήρια, οι Ταλιμπάν φωτογραφίζονται οπλισμένοι και σε… σε βαρκούλες – ποδήλατα θαλάσσης.

Δώδεκα μαχητές Ταλιμπάν, όπως αναφέρει η New York Post, οπλισμένοι με ρουκέτες και τουφέκια, φωτογραφήθηκαν το Σάββατο (18/9) στο εθνικό πάρκο Band-e Amir, στην επαρχία Bamiyan του Αφγανιστάν. Οι μαχητές, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media, βρίσκονταν… μέσα σε βαρκούλες – ποδήλατα θαλάσσης με σχήμα του κύκνου.

Τις φωτογραφίες με τους οπλισμένους Ταλιμπάν στις βαρκούλες ανέβασε στο Twitter o δημοσιογράφος, Jake Hanrahan.

Taliban in Bamyan Province…



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ