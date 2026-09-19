Κόσμος

Γιούτα: Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός σε τροχαίο με άλκη

Ο Dr. Mark Baker οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητό του, μία BMW Z4, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του
Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός μετά από τροχαίο με άλκη στη Γιούτα
Ο Dr. Mark Baker / πηγή φωτογραφίας Oral Surgery Specialists of Idaho / Facebook
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Ένας 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός έχασε τη ζωή του στη Γιούτα των ΗΠΑ μετά από τροχαίο με άλκη, το βράδυ της Πέμπτης (17.09.2026). Συγκινούν οι συνάδελφοί του στην κλινική όπου εργαζόταν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Daily Mail», ο χειρουργός Dr. Mark Baker από το Αϊντάχο είχε βγει για μία νυχτερινή βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητό του στη Γιούτα, όταν συνέβη το τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή.

Ο 66χρονος εκατομμυριούχος γιατρός οδηγούσε μία BMW Z4, στις λωρίδες προς τα βόρεια του διαπολιτειακού I-15 κοντά στο Πόρτατζ της Γιούτα, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του.

Ο Baker πέθανε επί τόπου και ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή, ως ο γνωστός χειρουργός στόματος που εξυπηρετούσε ασθενείς σε ολόκληρο το ανατολικό Αϊντάχο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται.

Ο 66χρονος ήταν ένας διακεκριμένος χειρουργός στόματος στο ιατρικό κέντρο «Oral Surgery Specialists of Idaho», οι συνάδελφοί του οποίου τον θυμούνται ως «έναν άριστο χειρουργό που έδειχνε συμπόνια, ευγένεια και αφοσίωση σε κάθε άτομο που θεράπευε», σύμφωνα με μία ανάρτηση στον λογαριασμό της κλινικής στο Facebook.

«Ο Dr. Baker αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της κλινικής μας. Οι ζωές που άγγιξε, οι ασθενείς που φρόντισε και οι σχέσεις που έχτισε θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα διαχρονικό κομμάτι της ιστορίας του».

Η άλκη είναι είδος ελάφου, που απαντάται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία Το ύψος μίας μέσης αρσενικής άλκης είναι 1,4 με 3 μέτρα και βάρος 380 με 700 κιλά. Τα θηλυκά είναι μικρότερα.

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