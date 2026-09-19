Η Ελλάδα «κλέβει» τους εκατομμυριούχους της Βρετανίας: Γιατί οι ισχυροί του χρήματος κοιτούν πλέον προς Αθήνα

Η Ελλάδα, που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, παρουσιάζεται πλέον από δημοσιεύματα στη Βρετανία ως ένας νέος ελκυστικός προορισμός για επενδυτές και ιδιαίτερα εύπορους πολίτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κρις Ρόκος, ένας από τους γνωστότερους διαχειριστές hedge funds στη Βρετανία, ο οποίος φέρεται να επιλέγει την Ελλάδα για τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας.

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Η περίπτωση του Κρις Ρόκος έχει προκαλέσει συζήτηση στη Βρετανία, καθώς πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα προβάλλεται ως χώρα που επιχειρεί να προσελκύσει μεγάλες περιουσίες και επενδύσεις μέσα από ειδικά φορολογικά καθεστώτα, αλλά και μέσω του κλίματος, της ποιότητας ζωής και της αγοράς ακινήτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 55χρονος ιδρυτής της Rokos Capital Management φέρεται να κατέβαλλε ιδιαίτερα υψηλά ποσά σε φόρους στη Βρετανία. Το δημοσίευμα συνδέει την απόφασή του με τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο γύρω από τη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών.

Χαρακτηριστικό είναι το ερώτημα που θέτει ο Βρετανός δημοσιογράφος Robert Hardman: «Ποιος θα είναι ο τελευταίος εκατομμυριούχος που θα φύγει από τη Βρετανία για την ηλιόλουστη, χαμηλής φορολογίας Ελλάδα;»

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Η σημασία της υπόθεσης, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, δεν περιορίζεται στην αποχώρηση ενός πλούσιου πολίτη. Αφορά και τα φορολογικά έσοδα που ενδέχεται να χάσει το βρετανικό Δημόσιο, εφόσον άνθρωποι με πολύ υψηλά εισοδήματα επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, ο Ρόκος έχει αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα στη Βρετανία, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, υποτροφίες και ερευνητικά προγράμματα σε πανεπιστήμια, καθώς και δράσεις για νέους από λιγότερο προνομιούχα περιβάλλοντα.

Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα της σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης. Η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, τα μεγάλα επενδυτικά έργα και τα φορολογικά κίνητρα για ανθρώπους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη νέα εικόνα έχουν η Αθηναϊκή Ριβιέρα και το Ελληνικό. Οι νέες πολυτελείς κατοικίες, οι μαρίνες και οι μεγάλες αναπτύξεις προσελκύουν διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ περιοχές όπως η Βουλιαγμένη και η Εκάλη αποτελούν επίσης επιλογές για εύπορες οικογένειες που αναζητούν υψηλό επίπεδο ζωής.

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και ο Independent, συνδέοντας την περίπτωση Ρόκος με μια ευρύτερη συζήτηση για την πορεία της βρετανικής οικονομίας και τη μετακίνηση ορισμένων πολύ εύπορων πολιτών σε χώρες με διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα.

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται και δηλώσεις του Τζιμ Ράτκλιφ, ιδρυτή της Ineos και συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο Μονακό. Ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός για την κατάσταση στη Βρετανία.

«Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Βρετανία βρίσκεται σε πτώση. Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ράτκλιφ υποστήριξε επίσης ότι στη Βρετανία υπάρχει αρνητική αντιμετώπιση απέναντι στη δημιουργία μεγάλου πλούτου, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. «Στις ΗΠΑ χειροκροτούν όσους δημιουργούν πλούτο. Δυστυχώς, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει σήμερα μια αρνητική στάση απέναντι στον πλούτο», δήλωσε.

Η υπόθεση Ρόκος φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον διεθνή ανταγωνισμό για την προσέλκυση μεγάλων περιουσιών και επενδύσεων. Φορολογικά κίνητρα, οικονομική σταθερότητα, επενδυτικές ευκαιρίες και ποιότητα ζωής παίζουν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις των πολύ εύπορων πολιτών για το πού θα εγκατασταθούν.

Για την Ελλάδα, το στοίχημα είναι το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον να μεταφραστεί σε πραγματικές και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η περίπτωση του Κρις Ρόκος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας εικόνας που επιχειρεί να αποκτήσει η χώρα στο εξωτερικό.