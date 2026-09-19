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Βρετανία: 21χρονος Αλγερινός βίασε κοπέλα στο Λονδίνο και την έψαχνε μετά στο νοσοκομείο – Καταδικάστηκε σε 21χρόνια φυλακή

Την βρήκε ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι, την έσυρε σε έναν παράδρομο και τη βίασε σε σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα τον Ιούλιο του 2024
Ο 21χρονος που συνελήφθη
Ο 21χρονος που συνελήφθη
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Στη φυλακή κατέλειξε 21χρονος ο οποίος επιτέθηκε σε γυναίκα που βγήκε ημιλυπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι της Βρετανίας και τη βίασε.

Ο 21χρονος Αλγερινό Σάλεμ Ρεκούντ, καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκισης στη Βρετανία αφού κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο, σε μια επίθεση που ο δικαστής χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή και τον ίδιο τον δράστη «δημόσιο κίνδυνο».

Ο 28χρονος, ο οποίος είχε φτάσει στη Βρετανία το 2023 με τουριστική βίζα και εργαζόταν παράνομα ως διανομέας φαγητού για την πλατφόρμα Deliveroo, επιτέθηκε στη γυναίκα αφού τη βρήκε ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο Isleworth Crown Court, ο Ρεκούντ την έσυρε σε έναν παράδρομο σαν «κούκλα» και τη βίασε σε σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα τον Ιούλιο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που διήρκεσε περίπου 17 λεπτά, το θύμα έχανε και ανακτούσε τις αισθήσεις του, ενώ ο δράστης φέρεται να της επαναλάμβανε: «Πρέπει να κάνεις ησυχία». Η γυναίκα έφερε 33 μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Μετά την επίθεση, ο Ρεκούντ κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ωστόσο οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, δίνοντας ψευδείς πληροφορίες για το περιστατικό. Σύμφωνα με το δικαστήριο, είπε σε διασώστη ότι η γυναίκα είχε πιει «πάρα πολύ», ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε στην αστυνομία με ψευδές όνομα ως ένας απλός περαστικός που προσπαθούσε να βοηθήσει.

Ωστόσο, κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να ακολουθεί το ασθενοφόρο μέχρι το Chelsea and Westminster Hospital, όπου περιπλανήθηκε στους διαδρόμους και κοίταζε προς διάφορους χώρους, προσπαθώντας να εντοπίσει τη γυναίκα. Όταν εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τι έκανε εκεί, απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Εννέα ημέρες αργότερα συνελήφθη, αφού το θύμα, όταν συνήλθε, μπόρεσε να περιγράψει στους διασώστες τι είχε συμβεί.

«Μου κατέστρεψε τη ζωή»

Η γυναίκα περιέγραψε τι πέρασε στην επίθεση που δέχτηκε και τις συνέπειες που είχε στην ψυχική και σωματική της υγεία.

«Αυτό που συνέβη κατέστρεψε τη ζωή μου και δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Με σκότωσε μέσα μου και με έκανε να νιώθω χωρίς αξία. Προσπάθησα να βάλω τέλος στη ζωή μου επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αντέξω», είπε.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ζει σε «μια διαρκή κατάσταση φόβου», καθώς, όπως είπε, δεν μπορούσε να ξεφύγει επειδή ο δράστης της έλεγε να μείνει ήσυχη και είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την επίθεση παρέμεινε σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, παρουσίασε κρίσεις και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας.

Μετά από δίκη με ενόρκους, ο Ρεκούντ κρίθηκε ένοχος για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση. Η υπεράσπισή του ανέφερε στο δικαστήριο ότι στο παρελθόν ήταν πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής και ότι είχε βρεθεί κοντά στην επιλογή του για την εθνική ομάδα της Αλγερίας, όμως ένας τραυματισμός στο γόνατο έβαλε τέλος στην καριέρα του.

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