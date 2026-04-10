Age ban στα social media: 3 στους 4 Ευρωπαίους υπέρ της απαγόρευσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών – Οι χώρες που θέλουν να ακολουθήσουν την Ελλάδα

Νέα δυναμική αποκτά στην Ευρώπη η συζήτηση για το age ban στα social media, με αφορμή και την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για απαγόρευση χρήσης από παιδιά κάτω των 15 ετών. Έρευνα του Politico αναδεικνύει ότι 3 στους 4 πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ αυστηρότερων περιορισμών και μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας.

Η χρήση των social media από τα παιδιά αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνα με έρευνα του Politico, τουλάχιστον 6 στους 10 τάσσονται υπέρ της θέσπισης ηλικιακού ορίου πρόσβασης, με τη συζήτηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες να κινείται ανάμεσα στην απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16 ετών και στην επιβολή ορίου στην κλίμακα 13-15 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περισσότεροι εμφανίζονται να προκρίνουν ως καταλληλότερο όριο το 16ο έτος της ηλικίας, με τους Ιταλούς να καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό στήριξης (64%), και να ακολουθούν οι Ισπανοί (55%), οι Βέλγοι (54%), οι Πολωνοί (53%), οι Γάλλοι (48%) και οι Γερμανοί (39%).

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία ζητείται συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των παιδιών στα social media. Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανοίξει θεσμικά τον φάκελο.

Η Κομισιόν δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο εναρμονισμένων ηλικιακών περιορισμών για την πρόσβαση στα social media, ενώ παράλληλα προωθεί πανευρωπαϊκή λύση επαλήθευσης ηλικίας, η οποία δοκιμάζεται ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη. Στο ευρωπαϊκό πιλοτικό σχήμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Δανία. Το Παρίσι έχει στηρίξει όριο κάτω των 15 ετών με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, ενώ η Μαδρίτη έχει ταχθεί υπέρ ορίου στα 16. Η Κοπεγχάγη η δημόσια συζήτηση κινείται επίσης προς αυστηρότερη παρέμβαση, με επίκεντρο τις επιπτώσεις των social media στην παιδική ανάπτυξη. Σε στάδιο συζήτησης ή σχεδιασμού για μέτρα είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Πολωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιφυλακτικοί

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη ομάδα χωρών εμφανίζεται πιο επιφυλακτική ως προς την πλήρη απαγόρευση, χωρίς όμως να απορρίπτει ηλικιακά όρια ή περιορισμούς στα social media. Η Γερμανία, για παράδειγμα, εμφανίζει αισθητά χαμηλότερη στήριξη στην πλήρη απαγόρευση σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες. Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία θέλουν να δοθεί έμφαση σε ρυθμίσεις πιο αυστηρές στις πλατφόρμες, δείχνοντας να μην υποστηρίζουν μεν κάποια καθολική απαγόρευση, αλλά να μην αποκλείουν και μέτρα περιορισμού, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τυχόν ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η μοναδική χώρα που έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά των απαγορεύσεων –όχι όμως και κατά των περιορισμών– είναι η Εσθονία, η οποία εκτιμά ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα ήταν αποτελεσματικό, καθώς οι ανήλικοι θα έβρισκαν τρόπο να το παρακάμψουν. Αντί μιας οριζόντιας απαγόρευσης, το Ταλίν τάσσεται υπέρ αυστηρότερων μέτρων απέναντι στις ίδιες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Politico, ένα πιθανό σενάριο είναι μία σταδιακή σύγκλιση προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο με ηλικιακά όρια και μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς όμως απόλυτη απαγόρευση σε όλες τις χώρες που θα μπορούν να λάβουν τα μέτρα που θέλουν. Η κεντρική μη δεσμευτική πρόταση της ΕΕ αυτή τη στιγμή, είναι μία απαγόρευση στις ηλικίες κάτω των 16 ετών.