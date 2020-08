Μια αγελάδα που πετάει στον αέρα μοιάζει με νούμερο τσίρκου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για σοβαρή υπόθεση.

Η Ελβετία βρίσκεται και πάλι στη φάση της επιστροφής των ζώων από τα λειβάδια των βουνών στις πεδιάδες. Οι Ελβετοί αγρότες οδηγούν τις αγελάδες τους από τα ψηλότερα βοσκοτόπια στις κοιλάδες. Οι υγιείς αγελάδες φτάνουν στο νέο τους λιβάδι περπατώντας. Για τις αγελάδες όμως που έχουν τραυματιστεί και δεν μπορούν να βαδίσουν καλά υπάρχει η πρόβλεψη της μεταφοράς τους πιο χαμηλά με ελικόπτερο. Μόνο οι τραυματισμένες αγελάδες και εκείνες οι οποίες αναρρώνουν μεταφέρονται όμως με ελικόπτερα. Περίπου 1.000 τέτοιες αγελάδες μετεγκαταστάθηκαν ήδη με επιτυχία «πετώντας» το 2020.

Όπως λέει ο αγρότης Άμπρος Άρνολντ «η πτήση προς το νέο λιβάδι είναι μια μάλλον αρνητική εμπειρία για τις αγελάδες, αλλά ευτυχώς το όλο εγχείρημα τελειώνει πολύ γρήγορα. Η δική μου αγελάδα μου τραυματίστηκε. Κούτσαινε εδώ και για ένα μήνα. Δεν μπορούσα να κάνω το υπερηχογράφημα στο βουνό και για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή της κατά την πορεία των βοοειδών προς τα χαμηλότερα λιβάδια, τη μεταφέραμε με ελικόπτερο. Τώρα είναι μια χαρά και πάλι».

