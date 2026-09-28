Αγγλία: 11χρονη έγινε η νεότερη γκραντμάστερ στο σκάκι – Συμμετείχε στη δεύτερη Ολυμπιάδα της

Μια 11χρονη σκακίστρια, εκπρόσωπος της Αγγλίας, έγινε η νεότερη γυναίκα γκραντμάστερ όλων των εποχών, μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση στην 46η Ολυμπιάδα Σκακιού στο Ουζμπεκιστάν.

Σύμφωνα με το CNN, η Μποντάνα Σιβαναντάν από το βορειοδυτικό Λονδίνο εκπροσώπησε την Αγγλία στο τουρνουά σκάκι στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή (27/9/2026).

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Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο YouTube την Κυριακή, δήλωσε στη Διεθνή Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ότι επιθυμεί να «συνεχίσει να γράφει ιστορία». Το να γίνει γκραντμάστερ σημαίνει ότι έχει κατακτήσει τον υψηλότερο τίτλο που απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες στο σκάκι.

«Είμαι χαρούμενη που το πέτυχα, αλλά θέλω να συνεχίσω και να συνεχίσω να γράφω ιστορία, αντί να σταματήσω εδώ», δήλωσε η Σιβαναντάν, η οποία στο παρελθόν είχε γίνει η νεότερη γυναικεία πρωταθλήτρια σκακιού της Βρετανίας και το νεότερο άτομο που εκπροσώπησε την Αγγλία σε διεθνές τουρνουά σε οποιοδήποτε άθλημα.

Όταν ρωτήθηκε αν ένιωσε την πίεση του να παίζει στην πρώτη σκακιέρα του τουρνουά, η Σιβαναντάν απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα, απλώς προσπάθησα να το απολαύσω».

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Εξήγησε ότι αυτή ήταν η δεύτερη Ολυμπιάδα της. «Μου φάνηκε κάπως πολύ παρόμοια με την προηγούμενη, εκτός από το ότι έπαιζα σε διαφορετική σκακιέρα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την αγάπη της για το σκάκι, η Σιβαναντάν είπε ότι της αρέσουν τα ταξίδια που συνεπάγεται το άθλημα, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει στις σχολικές της επιδόσεις. «Συνδέεται με πολλά σχολικά μαθήματα, οπότε είναι πραγματικά χρήσιμο και σε αυτόν τον τομέα», είπε.

Το τελευταίο τουρνουά σηματοδοτεί τη συνέχιση της ραγδαίας ανόδου της Σιβαναντάν, η οποία τον Αύγουστο του 2025 έγινε η νεότερη παίκτρια που νίκησε έναν γκραντμάστερ.

11-year-old Bodhana Sivanandan, Board 1 for England:



"In the 1st #ChessOlympiad I was the reserve player, and this time I’m the 1st board player, so it’s the opposite end of the table, but I’m still here to enjoy the Olympiad and playing people from all over the world!" pic.twitter.com/AA9mW8j6lZ — chess24 (@chess24com) September 17, 2026

Νίκησε τον 60χρονο γκραντμάστερ Πιτ Γουέλς σε ηλικία μόλις 10 ετών, πέντε μηνών και τριών ημερών, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η Αμερικανίδα Κάρισσα Γιπ, η οποία ήταν 10 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών όταν νίκησε έναν γκραντμάστερ το 2019, σύμφωνα με τη FIDE. Το 2024, ο πατέρας της Σιβαναντάν δήλωσε στο BBC ότι «καθόλου κανείς» στην οικογένειά τους δεν είχε διακριθεί στο παρελθόν στο σκάκι.

https://www.youtube.com/watch?v=E-u32Gd4N3U

Η Σιβαναντάν είπε ότι άρχισε να ασχολείται με το άθλημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, όταν ήταν πέντε ετών, αφού ένας φίλος του πατέρα της έδωσε στην οικογένεια μερικά παιχνίδια και βιβλία.

«Σε μία από τις τσάντες, είδα μια σκακιέρα και με ενδιέφεραν τα πιόνια», είπε στο BBC. «Ήθελα να χρησιμοποιήσω τα πιόνια ως παιχνίδια. Αντ’ αυτού, ο μπαμπάς μου είπε ότι μπορούσα να παίξω το παιχνίδι, και έτσι ξεκίνησα από εκεί».