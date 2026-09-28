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Τούρκος συνταξιούχος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση – Η σύνταξη δεν του έφτανε για να ζήσει

«Δεν αντέχουμε» φώναξε ο Αλί Σεκέρογλου λίγο πριν πατήσει τη σκανδάλη του υπηρεσιακού του όπλου και βάλει τέλος στη ζωή του
Τούρκος συνταξιούχος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση στην Άγκυρα
Ο απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε τυλιγμένος με την τουρκική σημαία / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τέλος στη ζωή του έβαλε συνταξιούχος αστυνομικός στη διάρκεια διαδήλωσης για τις συντάξεις στην Άγκυρα. Βίντεο από την ύστατη πράξη απελπισίας του Τούρκου συνταξιούχου σοκάρουν.

Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Άγκυρα, στις 25 Σεπτεμβρίου, συνταξιούχος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα.

«Δεν αντέχουμε» φώναξε ο Αλί Σεκέρογλου λίγο πριν πατήσει τη σκανδάλη του υπηρεσιακού του όπλου και βάλει τέλος στη ζωή του!

Είχε προηγηθεί έκκλησή του, μέσω ανάρτησης στα social media για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Στην ανάρτηση έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: ”Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;” Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».

Ο απόστρατος αστυνομικός Αλί Σεκέρογλου, ο οποίος επιχείρησε να αυτοκτονήσει με υπηρεσιακό πιστόλι, δεν μπόρεσε να σωθεί παρά τις προσπάθειες των παρευρισκομένων.

Tο τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, ειδικά των συνταξιούχων, που οι αποδοχές τους έχουν υποχωρήσει κάτω από το όριο της πείνας.

Προσοχή, τα βίντεο περιέχουν σκληρές εικόνες:

Οι Τούρκοι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία».

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