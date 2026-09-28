Κόσμος

Αλεπού στο Νιου Τζέρσεϊ κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους μετά το πέρασμα ισχυρής κακοκαιρίας

Η δυνατή καταιγίδα καταιγίδα προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες σε όλες τις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ
Αλεπού στο Νιου Τζέρσεϊ κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους μετά το πέρασμα ισχυρής κακοκαιρίας
Μία αλεπού «σκίζει» τα νερά στο πλημμυρισμένο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας Χ
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Μία αλεπού εντοπίστηκε να κολυμπά στα πλημμυρισμένα νερά στο Ράμσον του Νιου Τζέρσεϊ στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Η παρατεταμένη δυνατή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές κοινότητες.

Η αλεπού καταγράφηκε σε βίντεο να διασχίζει κολυμπώντας τα νερά που είχαν καλύψει την περιοχή, σε ένα στιγμιότυπο από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας που έπληξε το Νιου Τζέρσεϊ το Σαββατοκύριακο (26.09.2026 – 27.09.2026).

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες στο Ράμσον, αλλά και τις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Πολλές κοινότητες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες ποσότητες νερού.

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