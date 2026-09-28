Αλεπού στο Νιου Τζέρσεϊ κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους μετά το πέρασμα ισχυρής κακοκαιρίας

Μία αλεπού εντοπίστηκε να κολυμπά στα πλημμυρισμένα νερά στο Ράμσον του Νιου Τζέρσεϊ στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Η παρατεταμένη δυνατή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές κοινότητες.

Η αλεπού καταγράφηκε σε βίντεο να διασχίζει κολυμπώντας τα νερά που είχαν καλύψει την περιοχή, σε ένα στιγμιότυπο από τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας που έπληξε το Νιου Τζέρσεϊ το Σαββατοκύριακο (26.09.2026 – 27.09.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες στο Ράμσον, αλλά και τις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

🦊 TAIL MOTOR: A neighborhood fox was spotted swimming through heavy floodwaters in Rumson, New Jersey, as numerous communities have become inundated by the long-lasting nor'easter this weekend. pic.twitter.com/wzbXfv6pLg — FOX Weather (@foxweather) September 27, 2026

Πολλές κοινότητες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες ποσότητες νερού.