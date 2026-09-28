Ο πύραυλος Starship του Μασκ εκτόξευσε 26 δορυφόρους Starlink και εξερράγη στον Ειρηνικό – Εντυπωσιακές εικόνες

O πύραυλος νέας γενιάς Starship της Space X του Έλον Μασκ έφθασε τη Δευτέρα (27.09.2026) και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, παρά το γεγονός ότι ένας από τους κινητήρες του έκλεισε απροσδόκητα.

Πρόκειται για μία επιτυχία ορόσημο για την ανάπτυξη αυτού του γιγαντιαίου οχήματος εκτόξευσης, του Starship της Space X του Έλον Μασκ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη.

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Η Space X κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, σε μία αποστολή που ολοκληρώθηκε, ωστόσο, αρκετές ώρες νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το διαστημικό σκάφος του Starship έπεσε με επιτυχία – φλεγόμενο – στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το σκάφος εγκατέλειψε την τροχιά της Γης νωρίτερα από το προβλεπόμενο, αλλά κατάφερε να αναπτύξει λειτουργικούς δορυφόρους στο Διάστημα και να επιστρέψει στη Γη, ολοκληρώνοντας την πτήση του στα νερά του Ειρηνικού, λίγο περισσότερο από τρεις ώρες μετά την εκτόξευσή του.

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Περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωσή του το πρωί από το Τέξας, ο μεγαλύτερος, ύψους 40 ορόφων και ισχυρότερος πύραυλος που έχει ποτέ σχεδιαστεί, άρχισε να περιφ

έρεται γύρω από τη Γη και να στέλνει λειτουργικούς δορυφόρους Starlink για πρώτη φορά.

SpaceX's Starship rocket just performed a flip maneuver and splashed down on target in the Pacific Ocean. Seems like tower catch could be a go for flight 15. pic.twitter.com/LrkvxLGkeB — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 28, 2026

Η 14η δοκιμαστική πτήση, πρώτη προσπάθεια να φτάσει σε τροχιά

Υπό τη συνοδεία των θερμών χειροκροτημάτων των μηχανικών, αυτά τα επιτεύγματα συνιστούν μια πραγματική πρόοδο για την αμερικανική εταιρεία SpaceX, η οποία πραγματοποίησε τον Ιούνιο μια ηχηρή είσοδο στο Χρηματιστήριο.

Έπειτα από περίπου 10 χρόνια ανάπτυξης και τρία χρόνια δοκιμαστικών πτήσεων του πυραύλου στην πλήρη διαμόρφωσή του, αυτή η 14η δοκιμαστική πτήση αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια να φτάσει σε τροχιά.

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία ακολουθούσε σκόπιμα υποτροχιακές πορείες, οι οποίες ήταν ασφαλέστερες και λιγότερο δύσκολες, προκειμένου να αξιολογήσει τον πύραυλο και να κάνει τροποποιήσεις με βάση τις επιτυχίες και τις αποτυχίες.

«Δεν θα πάμε σε τροχιά παρά μόνο όταν όλα μοιάζουν να είναι σε τάξη σε όλα τα επίπεδα», είχε δηλώσει πριν από την απογείωση ο Τζέικ Μπέρκοβιτς, ένας μηχανικός της SpaceX.

Η απόφαση των ομάδων να προχωρήσουν τη δοκιμή μέχρι την επίτευξη τροχιακής πτήσης αποδείχθηκε, μάλιστα, πιο περίπλοκη απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί, καθώς ένας από τους κινητήρες του ανώτερου ορόφου του πυραύλου, του σκάφους, σταμάτησε πρόωρα κατά την άνοδο.

Αφού κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης αναφέρθηκε το ενδεχόμενο να διακοπεί η δοκιμή, ο Νταν Χουότ, υπεύθυνος της εταιρείας, ανακοίνωσε τελικά, έπειτα από λίγα λεπτά αγωνίας, ότι η δοκιμή θα συνεχιζόταν.

BREAKING:



Starship has taken off successfully.



The booster also had a soft splashdown pic.twitter.com/MCF0EUL9rv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

28.000 χλμ/ώρα

Η απόφαση να πραγματοποιηθεί η επιπλέον ώθηση προκειμένου να φθάσει στην τροχιά ήταν περίπλοκη, καθώς μια απώλεια ελέγχου του τεράστιου οχήματος σε τροχιά ήγειρε φόβους ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στους δορυφόρους που βρίσκονται εκεί ή να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις του Starship, όλες σε υποτροχιακές πορείες, είχαν καταλήξει σε θεαματικές εκρήξεις, ιδίως πάνω από την Καραϊβική.

Άλλωστε, το να φθάσει στην τροχιά είναι πολύ δύσκολο διότι αυτό το βήμα απαιτεί ιδιαίτερη ισχύ και αντίσταση.

Στην περίπτωση αυτής της πτήσης, η SpaceX στόχευε σε μια κυκλική τροχιά περίπου 275 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, κάτι που απαιτούσε από το Starship να φτάσει σε ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα.

🚀 FIERY SPLASHDOWN: SpaceX's Starship rocket experienced a fiery splashdown in the Pacific Ocean on Monday after the mission ended 3 hours earlier than planned. The rocket successfully deployed 26 Starlink Next Gen satellites. Did you see or witness this explosion? Join the… pic.twitter.com/9s1J8ftXng — FOX Weather (@foxweather) September 28, 2026

Η δοκιμή, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου δέκα ώρες, περιλάμβανε επίσης την ανάπτυξη 26 δορυφόρων Starlink νέας γενιάς από τον ανώτερο όροφο του πυραύλου, με στόχο την ενίσχυση του ήδη τεράστιου συμπλέγματος δορυφόρων παροχής διαδικτύου της εταιρείας.

Αυτή η δοκιμαστική πτήση σηματοδοτεί την είσοδο της Starship σε μια νέα φάση δοκιμών, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει επίσης απόπειρες ανεφοδιασμού με καύσιμα ενώ βρίσκεται σε τροχιά.

Όλες αυτές είναι τεχνικές προκλήσεις που απομένει να αντιμετωπιστούν, προτού ο γιγαντιαίος πύραυλος, τον οποίο ο Ίλον Μασκ επιθυμεί να καταστήσει πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο, μπορέσει να πραγματοποιήσει εμπορικές πτήσεις, να αναπτύξει κέντρα δεδομένων σε τροχιά ή ακόμη και να φτάσει στη Σελήνη ή στον Άρη.