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Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 5 συλληφθέντες για το περιστατικό στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και οι πέντε άνδρες παραμένουν υπό διερεύνηση
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Οπλισμένοι αστυνομικοί βρίσκονται σε δρόμο έξω από την περίμετρο της αεροπορικής βάσης RAF Fairford/ REUTERS/Toby Shepheard
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Ελεύθερους με εγγύηση άφησε η αστυνομία τους πέντε Βρετανούς, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι ότι ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα με εκρηκτικά, κοντά στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Fairford που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει πως η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι πέντε άνδρες στη Βρετανία παραμένουν υπό διερεύνηση για το ενδεχόμενο περιστατικό στη βάση των ΗΠΑ.

Ο Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο μετά το περιστατικό στη βάση της RAF Fairford, «συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου η ενέργεια να πραγματοποιήθηκε από εντολοδόχους ή άτομα που ενεργούσαν, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, για λογαριασμό ξένης κρατικής οντότητας».

Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας 23 έως 25 ετών και κάτοικοι Λονδίνου, είναι οι πέντε άνδρες που αφέθηκαν ελεύθεροι ως ύποπτοι για την προετοιμασία βομβιστικής επίθεσης κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κάτοικος ειδοποίησε την αστυνομία για τρία ύποπτα βαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford, στο Γκλόστερσιρ. Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες, ενώ 85 νοικοκυριά εκκενώθηκαν προληπτικά. Πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν να εξετάσουν τα ύποπτα οχήματα.

Η RAF Fairford χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Σύμφωνα με τον Guardian, οι βρετανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της υπόθεσης με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα για τα κίνητρα των υπόπτων.

Σε ανακοίνωσή της, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διευκρίνιζε νωρίτερα ότι οι πέντε άνδρες είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στον νόμο περί εκρηκτικών, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, κατά παράβαση του άρθρου 5 της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Πρόκειται για έναν 24χρονο από το Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, τρεις άνδρες ηλικίας 23, 24 και 25 ετών από το Γουέστμινστερ, στο κεντρικό Λονδίνο, και έναν 24χρονο από το Γουίλσντεν, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, μεταδίδει ο Guardian.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής στο χωριό Γουέλφορντ και παραμένουν υπό κράτηση βάσει του νόμου περί αστυνομικών εξουσιών και αποδεικτικών στοιχείων.

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