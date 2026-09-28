«Αν είναι κανείς ξύπνιος, κάτι συμβαίνει στο χωριό» – Το μήνυμα στο Whatsapp της αγρότισσας που απέτρεψε το χτύπημα στη βάση RAF Fairford στη Βρετανία

«Σε περίπτωση που είναι κανείς ξύπνιος… κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει στο χωριό. Ο δρόμος δίπλα στο κοινοτικό κέντρο του χωριού είναι μπλοκαρισμένος από τρία λευκά βαν και είδαμε μια ομάδα ανδρών με μάσκες. Ειδοποίησα την αστυνομία». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε προς τους γείτονές της, σε ομαδική συνομιλία, στο Whatsapp η Βρετανίδα αγρότισσα, περίπου 50 ετών που φαίνεται πως απέτρεψε το χτύπημα στην αμερικανική βάση RAF Fairford στη Βρετανία.

Πέντε άνδρες, όλοι Βρετανοί υπήκοοι συνελήφθησαν το πρωί Κυριακής (27.09.2026) κοντά στη βάση των ΗΠΑ στη Βρετανία, ως ύποπτοι για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».

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H Αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε ότι οι πέντε συλληφθέντες είναι Βρετανοί υπήκοοι, ηλικίας 20 έως 25 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Λονδίνου. Η κράτησή τους παρατάθηκε, ενώ η έρευνα έχει οδηγήσει σε «πολλαπλές νέες κατευθύνσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της. Είναι πολύ πιθανόν να είχαν και άλλους μαζί τους που διαφεύγουν τη σύλληψη, σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα και αγρότισσα, κάτοικο της περιοχής, που ενημέρωσε πρώτη τις αρχές. Η βάση Φέρφορντ στην Βρετανία έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία καθώς χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε εγκρίνει τη χρήση της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν αναπτυχθεί στη βάση.

Η αγρότισσα, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, επέστρεφε με το αυτοκίνητό της όταν συνάντησε τα τρία ύποπτα βαν στο χωριό, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

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«Ήταν μια φευγαλέα στιγμή, τους είδα μόνο για λίγο. Αλλά σίγουρα ήταν περισσότεροι από πέντε. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκεί ίσως οκτώ με δέκα άτομα», δήλωσε σήμερα. Η ίδια πάντως υποστηρίζει ότι αστυνομία και υπηρεσίες ασφαλείας «τα έκαναν θάλασσα», καθώς σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, δεν ήταν η μόνη που σήμανε συναγερμό.

Η γυναίκα έστειλε το μήνυμά της στο WhatsApp στις 1:49 π.μ. την Κυριακή (27.09.2026), λιγότερο από δέκα λεπτά αφότου συνάντησε τα τρία λευκά βαν, τα οποία ήταν σταθμευμένα μέσα στο σκοτάδι.

Όπως ανέφερε, οι μασκοφόροι άνδρες σε φυγή προς το δάσος της περιοχής.

Τα είδα και σκέφτηκα: «Δεν μπορεί να συμβαίνει», δήλωσε στο BBC.

«Όταν με είδαν, έτρεξαν μπροστά μου – κάποιοι μέσα στο χωράφι και άλλοι προς το γειτονικό χωριό Κέμπσφορντ», είπε.

«Τότε κατάλαβα ότι συνέβαινε κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο».

Η αγρότισσα γνώριζε ότι στη RAF Fairford ίσχυαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έτσι κάλεσε αμέσως την αστυνομία του υπουργείου Άμυνας, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Στη συνέχεια κάλεσε το 999 στις 01:36 και, όπως είπε, μέσα σε δέκα λεπτά το χωριό είχε γεμίσει με ένοπλους αστυνομικούς.

Αστυνομία στη RAF Φέρφορντ των ΗΠΑ στη Βρετανία / REUTERS / Toby Shepheard

Αποκάλυψε επίσης ότι, λίγες ώρες πριν από τη δική της συνάντηση, μια γειτόνισσά της την είχε καλέσει «κλαίγοντας», αφού είχε προσπαθήσει να επιστρέψει στο σπίτι της περίπου στις 20:00 το Σάββατο και την είχαν σταματήσει ένοπλοι άνδρες.

«Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνέβη αυτό, ενώ η βάση βρισκόταν σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

»Νομίζω ότι ήταν καθαρή τύχη που έφτασα στο χωριό περίπου την ίδια ώρα με τα βαν», είπε.

«Είμαι πραγματικά έκπληκτη που χρειάστηκε εγώ, ως απλή πολίτης, να δω τι συνέβαινε και να το αναφέρω».

Και πρόσθεσε: «Η αεροπορική βάση είχε σημείο ελέγχου κοντά στην είσοδό της, αλλά όχι στους υπόλοιπους δρόμους.

«Υποθέταμε ότι κάποιος θα παρακολουθούσε τους δρόμους γύρω από την περίμετρο της βάσης και ότι θα γίνονταν τακτικές περιπολίες στο χωριό. Προφανώς αυτό δεν συνέβαινε.

«Πιστεύω ότι η κλήση μου στο 999 απέτρεψε όποια σχέδια είχαν», είπε στο BBC.

Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Η Τεχεράνη αρνήθηκε «κατηγορηματικά» σήμερα (28.09.2026) οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεσης εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Αγγλία, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο ότι η βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο με ανάρτησή της στο X τόνισε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά (…) τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα άτομα και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που επιχειρούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων» κοντά στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ.

Έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Κόμπρα

Έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, μετά τη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος μιλώντας στο ραδιόφωνο LBC από το Λίβερπουλ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι θα προεδρεύσει της έκτακτης συνεδρίασης, προκειμένου, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση να έχει «την πλήρη εικόνα» για την υπόθεση. Απέφυγε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και επομένως υπάρχουν περιορισμοί σε όσα μπορεί να πει δημοσίως.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα της συνεδρίασης ούτε ποιοι υπουργοί και αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν.

Η απόφαση για σύγκληση της Κόμπρα έρχεται την ώρα που η βρετανική Αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες για τους πέντε άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό τριών ύποπτων οχημάτων που, σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνονταν να κατευθύνονται προς τη βάση της RAF.

Οι βρετανικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει το κίνητρο των συλληφθέντων ούτε έχουν επιβεβαιώσει τις πληροφορίες βρετανικών μέσων ενημέρωσης που εξετάζουν ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με το Ιράν.