Κονγκό: Πολιτικός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μετά από δηλώσεις του για τον Έμπολα

Αδιανόητο περιστατικό στο Κονγκό καθώς ένας πολιτικός ξυλοκοπήθηκε άσχημα και πέθανε μετά από δηλώσεις του για την επιδημία του Έμπολα που μαστίζει τη χώρα.

Ο άτυχος πολιτικός ήταν ένα υψηλόβαθμος στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου μετά τη συμμετοχή του σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που είχε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την επιδημία του Έμπολα, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του κόμματος.

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Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Μπουτέμπο, στην επαρχία Βόρειο Κίβου, η οποία έχει μετατραπεί προσφάτως σε εστία της συνεχιζόμενης επιδημίας του Έμπολα.

Ο Μαρί-Σελεστίν Καροντουά, υπηρεσιακός πρόεδρος της ομοσπονδιακής εκτελεστικής επιτροπής του κόμματος UDPS στο Μπουτέμπο και εκπρόσωπος του κόμματος, δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της γειτονιάς του μετά την εμφάνισή του σε ραδιοφωνική εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας προέτρεπε στη λήψη μέτρων πρόληψης κατά του Έμπολα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση του UDPS στο Μπουτέμπο.

Το κόμμα δήλωσε ότι οι δράστες τον ξυλοκόπησαν, λεηλάτησαν τα υπάρχοντά του και έβαλαν φωτιά στο σπίτι του.

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Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιος διέπραξε την επίθεση, πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτήν ή ποιο ήταν το κίνητρο.

Ωστόσο, το κόμμα ανέφερε ότι ο Καροντουά ήταν ένα «αθώο θύμα επειδή υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματος σχετικά με την ύπαρξη της νόσου του ιού Έμπολα (…) και την απειλή που αυτή συνιστά για τον πληθυσμό».

Ο Καροντουά κατέληξε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με το κόμμα.

Ο δήμαρχος του Μπουτέμπο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον ομάδων αντιμετώπισης του Έμπολα, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη δυσπιστία που επικρατεί στον πληθυσμό.

Το Σάββατο, ένοπλοι επιτέθηκαν σε σημείο ελέγχου για το πλύσιμο των στην κοντινή περιοχή Μπένι, σκοτώνοντας τουλάχιστον ένα άτομο και τραυματίζοντας πολλούς άλλους, όπως ανέφερε τοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν ξεπεράσει τα 8.000, και των θανάτων σε 3.901 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η επιδημία αυτή, για την οποία ευθύνεται το στέλεχος του ιού Μπουντιμπούγκιο, είναι πλέον η μεγαλύτερη και η πιο φονική στην ιστορία της ΛΔ Κονγκό, ξεπερνώντας αυτή της περιόδου 2018-2020.

Εξάλλου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά από αυτή που καταγράφηκε στη δυτική Αφρική το 2014- 2016, όταν μολύνθηκαν πάνω από 28.600 άνθρωποι και πέθαναν περισσότεροι από 11.000 στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.