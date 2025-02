Αγγλία: Άνοιξε τεράστια τρύπα και «κατάπιε» κήπο σπιτιού – Απομακρύνθηκαν κάτοικοι

Στιγμές τρόμου σε γειτονιά του Surrey στη νοτιοανατολική Αγγλία. Μετά από έκρηξη σωλήνα ύδρευσης στην οδό Godstone High Street άνοιξε μία μεγάλη τρύπα – καταβόθρα, «καταπίνοντας» την αυλή ενός σπιτιού.

Σύμφωνα με το Sky News, οι κάτοικοι που διαμένουν σε σπίτια του Surrey στην Αγγλία απομακρύνθηκαν και ο κεντρικός δρόμος Godstone High Street έκλεισε για λόγους ασφαλείας μετά τη διαρροή του αγωγού ύδρευσης που προκάλεσε την τεράστια καταβόθρα.

Η τρύπα που «ρούφηξε» μία αυλή σπιτιού, έχει βάθος 19 μέτρων, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, που, όμως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

People evacuated from their homes after a large sinkhole emerged on Godstone High Street have been talking about their concerns and how long it may be before they are allowed back.



