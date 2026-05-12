Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 200 drones στη διάρκεια της νύχτας

H Μόσχα δηλώνει πως κατέρριψε γύρω στα 30 ουκρανικά drones
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Francesco Fotia
Η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από «200 drones στη διάρκεια της περασμένης νύχτας εναντίον της Ουκρανίας μετά την εκπνοή της ισχύος κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών», δήλωσε σήμερα Τρίτη (12.05.2026) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 200 drones εξαπολύθηκαν εναντίον της Ουκρανίας», σημείωσε σε μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επέλεξε να τερματίσει την εν μέρει σιγή (των όπλων), η οποία είχε διαρκέσει κάποιες μέρες».

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με Ουκρανό τοπικό αξιωματούχο, από ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν την ώρα που εξέπνεε μια τριήμερη κατάπαυση του πυρός, την παραβίαση της οποίας από το άλλο μέρος κατήγγειλαν και οι δύο πλευρές των εμπολέμων.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τέσσερις τραυματίστηκαν. Ο εχθρός επιτέθηκε πάνω από 20 φορές σε πέντε περιοχές της περιφέρειας με drones, πυροβολικό και αεροπορικούς βομβαρδισμούς», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σπίτια, ένα κτίριο εννέα ορόφων και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Στο Κίεβο, για πρώτη φορά από τις 8 Μαΐου, οι αρχές εξέδωσαν νωρίς σήμερα (12.05.2026) το πρωί αεροπορικό συναγερμό λόγω απειλής από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Συντρίμμια από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσαν σε κτίριο 16 ορόφων στην περιοχή Ομπολόνσκι, προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.

Explosions over the city as Ukrainian servicemen hit a Russian drone during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 12, 2026. REUTERS/Gleb Garanich
Ουκρανοί στρατιώτες χτύπησαν ένα ρωσικό drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής, στο Κίεβο της Ουκρανίας / REUTERS/Gleb Garanich

H Μόσχα δηλώνει πως κατέρριψε γύρω στα 30 ουκρανικά drones

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε γύρω στα 30 ουκρανικά drones μετά την εκπνοή της ισχύος της κατάπαυσης του πυρός που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (08.05.2026).

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι κατέρριψε 27 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας. Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 07:00 σήμερα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «27 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας» πάνω από τις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ, του Βορονέζ και του Ροστόφ, στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι Ρώσοι και Ουκρανοί αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός από το Σάββατο ως τη Δευτέρα που είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

