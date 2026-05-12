Ιράν: Διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως Στενά του Ορμούζ – «Είναι τεράστια επιχειρησιακή περιοχή με στρατιωτική σημασία»

Για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε μονομερώς σε αλλαγή της θαλάσσιας ζώνης που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτηρίζει πλέον «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πλέον το Ιράν δεν θεωρεί ότι τα Στενό είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά, αλλά αντιθέτως, με βάση τον νέο ορισμό, έχει διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε σήμερα (12.05.2026) το πρακτορείο Fars.

«Στο παρελθόν, τα Στενό του Ορμούζ οριζόταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε. Οι αρχές του Ιράν δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά υπό κανονικές συνθήκες από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου για τον Κόλπο και βασική εξαγωγική οδό για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

MAP OF THE DAY: Iran is claiming a much wider geographical footprint for the Strait of Hormuz than before, according to state media.



Tehran says the SoH area goes from the port of Jask in the Gulf of Oman to the island of Siri in the Persian Gulf (both circled in red).… pic.twitter.com/giuZGZxPZl — Javier Blas (@JavierBlas) May 12, 2026

Ο Ακμπαρζαντέχ δήλωσε ότι πλέον τα Στενά οζίονται ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά ως το νησί Σίρι στα δυτικά, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν ανακοινώνει την επέκταση του ορισμού του για τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Στις 4 Μαΐου 2026, το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που έδειχνε μια νέα ζώνη ελέγχου η οποία εκτεινόταν σε μέρος της ακτογραμμής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η περιοχή αυτή εκτεινόταν από το βουνό Μομπάρακ του Ιράν και το εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα ανατολικά ως το ιρανικό νησί Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Κουγουάιν στα δυτικά. Με τη σημερινή ανακοίνωση φαίνεται ότι η περιοχή αυτή έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν ότι το πλάτος των Στενών του Ορμούζ, το οποίο όπως επεσήμαναν προηγουμένως ήταν 20 ως 30 μίλια, έχει αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια. Η περιοχή σχηματίζει «μια πλήρη ημισέληνο», τόνισε το Tasnim.

Κατάρ και Τουρκία κατά της εργαλειοποίησης των Στενών

⁠Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τα Στενά ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στη Ντόχα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα συμμετέχει στις – υπό το Πακιστάν – προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.