Κόσμος

Ιράν: Διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως Στενά του Ορμούζ – «Είναι τεράστια επιχειρησιακή περιοχή με στρατιωτική σημασία»

Το πλάτος του θαλάσσιου περάσματος έχει αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια σύμφωνα με την απόφαση των Φρουρών της Επανάστασης
Εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ / Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε μονομερώς σε αλλαγή της θαλάσσιας ζώνης που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτηρίζει πλέον «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πλέον το Ιράν δεν θεωρεί ότι τα Στενό είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά, αλλά αντιθέτως, με βάση τον νέο ορισμό, έχει διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε σήμερα (12.05.2026) το πρακτορείο Fars.

«Στο παρελθόν, τα Στενό του Ορμούζ οριζόταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε. Οι αρχές του Ιράν δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά υπό κανονικές συνθήκες από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί πύλη εισόδου για τον Κόλπο και βασική εξαγωγική οδό για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το Κατάρ.

Ο Ακμπαρζαντέχ δήλωσε ότι πλέον τα Στενά οζίονται ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά ως το νησί Σίρι στα δυτικά, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ιράν ανακοινώνει την επέκταση του ορισμού του για τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Στις 4 Μαΐου 2026, το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη που έδειχνε μια νέα ζώνη ελέγχου η οποία εκτεινόταν σε μέρος της ακτογραμμής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Κόλπο του Ομάν.

Η περιοχή αυτή εκτεινόταν από το βουνό Μομπάρακ του Ιράν και το εμιράτο Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα ανατολικά ως το ιρανικό νησί Κεσμ και το εμιράτο Ουμ αλ Κουγουάιν στα δυτικά. Με τη σημερινή ανακοίνωση φαίνεται ότι η περιοχή αυτή έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

Τα ιρανικά πρακτορεία Fars και Tasnim μετέδωσαν ότι το πλάτος των Στενών του Ορμούζ, το οποίο όπως επεσήμαναν προηγουμένως ήταν 20 ως 30 μίλια, έχει αυξηθεί πλέον στα 200 με 300 μίλια. Η περιοχή σχηματίζει «μια πλήρη ημισέληνο», τόνισε το Tasnim.

Κατάρ και Τουρκία κατά της εργαλειοποίησης των Στενών

⁠Το Ιράν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ για να εκβιάζει τις πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ καθώς η Τεχεράνη έχει κλειδώσει το θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου.

«Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τα Στενά ως όπλο για να ασκεί πίεση ή να εκβιάζει τις χώρες του Κόλπου», δήλωσε ο σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στη Ντόχα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλο κατά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Άγκυρα συμμετέχει στις – υπό το Πακιστάν – προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης μέσω των διαπραγματεύσεων στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
139
83
68
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ποιοι μπορεί να διαδεχθούν τον Κιρ Στάρμερ: Τα επικρατέστερα ονόματα για την ηγεσία των Εργατικών στη Βρετανία
Υπό πίεση ο Βρετανός πρωθυπουργός να παραιτηθεί μετά τη συντριβή στις τοπικές εκλογές - «Δεν παραιτούμαι», είπε ο Στάρμερ στο υπουργικό συμβούλιο - Παραιτήθηκαν δύο υφυπουργοί του
Keir Starmer, Angela Rayner, Andy Burnham
Ανανεώθηκε πριν 31 λεπτά
Με την πλάτη στον τοίχο ο Κιρ Στάρμερ – «Περισσότερη αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας» λέει ο υπουργός Άμυνας
Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος είναι ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός αρνήθηκε να συνομιλήσει κατ' ιδίαν με υπουργούς του μετά το υπουργικό συμβούλιο
Ο Κιρ Στάρμερ
«Ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα χανταϊού τις επόμενες εβδομάδες», λέει ο ΠΟΥ
«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει» ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους
Επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου επιβιβάζεται σε αεροπλάνο
Ο πόλεμος στο Ιράν «σβήνει τα χρώματα» από τα σνακς – Ασπρόμαυρες συσκευασίες λόγω έλλειψης μελανιού
Η γνωστή εταιρεία σνακ Calbee ανακοίνωσε ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα καταστήματα νέες συσκευασίες για 14 προϊόντα της, μεταξύ των οποίων πατατάκια και κράκερ γαρίδας
Πατατάκια στα σούπερ μάρκετ της Ιαπωνίας
Newsit logo
Newsit logo