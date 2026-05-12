Με την πλάτη στον τοίχο ο Κιρ Στάρμερ – «Περισσότερη αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας» λέει ο υπουργός Άμυνας

Σοβαρή πολιτική κρίση περνάει τις τελευταίες ώρες η Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αντιμετωπίζει σφοδρή πολιτική πίεση αλλά και επιθέσις από μέλη της βουλής των κοινοτήτων, τα οποία ζητούν την παραίτησή του.

Η υπόθεση του Πίτερ Μάντσελσον, πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, τον οποίο διόρισε ο Κιρ Στάρμερ αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν στενός φίλος του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, είχε ήδη προκαλέσει τεράστιους τριγμούς στην κυβέρνηση των Εργατικών.

Ωστόσο, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν τα καταστροφικά αποτελέσματα των πρόσφατων τοπικών εκλογών, στις οποίες το Εργατικό Κόμμα, το οποίο έχασε περισσότερους απο 1.500 δημοτικούς συμβούλους στην Αγγλία, υπέστη συντριπτική ήττα στην Ουαλία και σημείωσε ιστορικά χαμηλά ποσοστά στην Σκωτία.

Ο Κιρ Στάρμερ προσπάθησε χθες Δευτέρα (11.05.2026) να καθησυχάσει το εσωτερικό του κόμματος αλλά φαίνεται ότι δεν τους έπεισε η ομιλία του, αφού δεκάδες βουλευτές των Εργατικών ζητούν την παραίτησή του – 80 για την ακρίβεια – με πρωτοκλασάτα στελέχη, υπουργούς και συνεργάτες του κόμματος να εκφράζουν δημόσια το ίδιο αίτημα.

Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί αυτή την στιγμή στο Λονδίνο είναι ότι κατά την διάρκεια του σημερινού (12.05.2026) υπουργικού συμβουλίου, ο Κιρ Στάρμερ με κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθάρισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα στις δημοτικές εκλογές, όμως δεν εγκαταλείπει την πρωθυπουργία.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως «το Εργατικό Κόμμα έχει μια διαδικασία για να αμφισβητήσει τον ηγέτη του και η διαδικασία αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί» ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε να συζητήσει κατ’ ιδίαν με τους υπουργούς της κυβέρνησής του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές – από βρετανικά μέσα ενημέρωσης – είναι ένας εκ των προτοκλασάτων στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος, θέλησε να διαψεύσει τι «διαρροές» αυτές και με ανάρτησή του στα social media δήλωσε πως: μόλις εξέδωσε μια δήλωση υποστήριξης του πρωθυπουργού.

«Οι άνθρωποι ανησυχούν για τις τρέχουσες συγκρούσεις και τις επικείμενες παγκόσμιες κρίσεις. Περιμένουν από την κυβέρνησή τους να οδηγήσει τη χώρα, όπως κάνει ο πρωθυπουργός. Περισσότερη αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας. Η πλήρης προσοχή μας τώρα πρέπει να είναι στην αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων στον οικονομικό και ασφαλιστικό τομέα».